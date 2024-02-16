شركة Mavenir توفر تغطية داخلية بتقنية الجيل الرابع لشبكة الهاتف المحمول في Partner Israel

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Mavenir الرائدة في مجال برمجيات الشبكات التي تعمل على بناء مستقبل الشبكات بالاستعانة بالحلول السحابية الأصلية التي تناسب أي سحابة، أن شركة Partner Communications، مزودة خدمات الاتصالات الإسرائيلية، قد وقع اختيارها على حل الخلايا الصغيرة المدمج من Mavenir لتعزيز تغطية الهاتف المحمول بتقنية الجيل الرابع داخل المباني والمؤسسات لمشتركيها.

جرى الإطلاق الأولي لحلول الخلايا الصغيرة C60 للتغطية الداخلية التي ثبتتها Partner في عملية نشر سريعة تتألف من عملية توصيل وتشغيل بسيطة مكونة من خطوتين تعمل فورًا على تقوية إشارة الجيل الرابع في المناطق التي بها مشكلات لتوفير اتصال سريع ومستقر. علاوةً على ذلك، يجري تفعيل تطبيقات الأمان والإدارة والبوابة الافتراضية للتشغيل في مراكز البيانات الخارجية المنخفضة التكلفة أو منصات مستضافة على السحابة.

على شبكة Partner، يمكن للخلايا الصغيرة C60 من Mavenir، التي تتمتع كل منها بالقدرة على دعم ما يصل إلى 16 جهازًا محمولاً في الوقت نفسه، توفير سرعات تنزيل تصل إلى 150 ميجابت في الثانية و50 ميجابت في الثانية في الوصلة الصاعدة.

صرح Yigal Giladi، نائب رئيس قسم الهندسة في Partner، قائلاً: "لقد صبت Partner جل تركيزها على أحد مجالات الاهتمام، بغية قيادة قطاع الابتكار التكنولوجي في إسرائيل في مجالات نشاطها. ومن المتوقع أن يوفر الحل الذي أطلقناه بالتعاون مع شريكنا، Mavenir، حلاً تكميليًا لتجربة تغطية الهاتف المحمول الشاملة، حتى في المناطق التي تفتقر إلى الظروف المواتية."

صرح Sachin Karkala، نائب الرئيس الأول والمدير العام لقسم شبكة الوصول الراديوي (RAN) في Mavenir، قائلاً: "إن تقدير أهمية تغطية الهاتف المحمول المستقرة الواسعة الانتشار قضية بعيدة عن المغالاة في عالم قوامه الاتصال المتواصل في الوقت الحاضر. ويسعدنا دعم طرح Partner السريع للخلايا الصغيرة للتغطية الداخلية بغية ضمان تمتع العملاء باتصال موثوق به داخليًا وخارجيًا."

تتيح حلول الخلايا الصغيرة من Mavenir إمكانية الاتصال بالشبكات التي تعتمد على الطيف المتوفر بشكل متزايد مع دعم حالات الاستخدام المبتكرة في الصناعات، بما في ذلك صناعة 4.0 في التصنيع وأتمتة المصانع والتغطية داخل المباني والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والضيافة والطيران والبحرية وتطبيقات المستجيبين الأوائل.

لتلبية الحاجة المتزايدة لتعزيز قدرة الشبكة وتغطيتها، تقدم Mavenir مجموعة كاملة من الخلايا الصغيرة الداخلية والخارجية، بدءًا من التطبيقات السكنية مرورًا بالتطبيقات المؤسسية ووصولاً إلى التطبيقات الريفية. إضافةً إلى ذلك، تتميز حلول فئة الناقل المعتمدة بسهولة النشر والأتمتة الكاملة وقابلية التطوير والتكيف العالية.

سيجري عرض مجموعة الراديو الكاملة من Mavenir في Mobile World Congress المعقود في برشلونة، في الفترة من 26 إلى 29 من فبراير في القاعة 2، الجناح 2H60. لمزيد من المعلومات عن مساهمات Mavenir في المعرض، الرجاء زيارة

نبذة عن Partner Israel

تعد Partner Communications Company Ltd.‎ شركة إسرائيلية رائدة في مجال توفير خدمات الاتصالات: الخدمات الهاتفية الخلوية والثابتة والإنترنت والتلفزيون وحلول الأعمال. هذا، وتخدم الشركة أكثر من 3 ملايين عميل ويجري تداول أسهمها في بورصة تل أبيب.

نبذة عن Mavenir

يتمثل هدف Mavenir في بناء مستقبل الشبكات وتسطير ريادتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على هدف إنشاء شبكة مؤتمتة فردية قائمة على البرمجيات فعالة على أي سحابة. ونظرًا إلى أنها الشركة الوحيدة في الصناعة الموفرة لبرمجيات الشبكات السحابية الأصلية الشاملة، ينصب تركيز Mavenir على تغيير الطريقة التي يتواصل بها العالم وتسريع تحول شبكات البرمجيات لأكثر من 300 من موفري خدمات الاتصالات والمؤسسات في أكثر من 120 بلدًا، والتي تخدم أكثر من 50% من المشتركين على مستوى العالم.

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