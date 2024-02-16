شركة Mavenir توفر تغطية داخلية بتقنية الجيل الرابع لشبكة الهاتف المحمول في Partner Israel

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Mavenir الرائدة في مجال برمجيات الشبكات التي تعمل على بناء مستقبل الشبكات بالاستعانة بالحلول السحابية الأصلية التي تناسب أي سحابة، أن شركة Partner Communications، مزودة خدمات الاتصالات الإسرائيلية، قد وقع اختيارها على حل الخلايا الصغيرة المدمج من Mavenir لتعزيز تغطية الهاتف المحمول بتقنية الجيل الرابع داخل المباني والمؤسسات لمشتركيها.
جرى الإطلاق الأولي لحلول الخلايا الصغيرة C60 للتغطية الداخلية التي ثبتتها Partner في عملية نشر سريعة تتألف من عملية توصيل وتشغيل بسيطة مكونة من خطوتين تعمل فورًا على تقوية إشارة الجيل الرابع في المناطق التي بها مشكلات لتوفير اتصال سريع ومستقر. علاوةً على ذلك، يجري تفعيل تطبيقات الأمان والإدارة والبوابة الافتراضية للتشغيل في مراكز البيانات الخارجية المنخفضة التكلفة أو منصات مستضافة على السحابة.
على شبكة Partner، يمكن للخلايا الصغيرة C60 من Mavenir، التي تتمتع كل منها بالقدرة على دعم ما يصل إلى 16 جهازًا محمولاً في الوقت نفسه، توفير سرعات تنزيل تصل إلى 150 ميجابت في الثانية و50 ميجابت في الثانية في الوصلة الصاعدة.
صرح Yigal Giladi، نائب رئيس قسم الهندسة في Partner، قائلاً: "لقد صبت Partner جل تركيزها على أحد مجالات الاهتمام، بغية قيادة قطاع الابتكار التكنولوجي في إسرائيل في مجالات نشاطها. ومن المتوقع أن يوفر الحل الذي أطلقناه بالتعاون مع شريكنا، Mavenir، حلاً تكميليًا لتجربة تغطية الهاتف المحمول الشاملة، حتى في المناطق التي تفتقر إلى الظروف المواتية."
صرح Sachin Karkala، نائب الرئيس الأول والمدير العام لقسم شبكة الوصول الراديوي (RAN) في Mavenir، قائلاً: "إن تقدير أهمية تغطية الهاتف المحمول المستقرة الواسعة الانتشار قضية بعيدة عن المغالاة في عالم قوامه الاتصال المتواصل في الوقت الحاضر. ويسعدنا دعم طرح Partner السريع للخلايا الصغيرة للتغطية الداخلية بغية ضمان تمتع العملاء باتصال موثوق به داخليًا وخارجيًا."
تتيح حلول الخلايا الصغيرة من Mavenir إمكانية الاتصال بالشبكات التي تعتمد على الطيف المتوفر بشكل متزايد مع دعم حالات الاستخدام المبتكرة في الصناعات، بما في ذلك صناعة 4.0 في التصنيع وأتمتة المصانع والتغطية داخل المباني والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والضيافة والطيران والبحرية وتطبيقات المستجيبين الأوائل.
لتلبية الحاجة المتزايدة لتعزيز قدرة الشبكة وتغطيتها، تقدم Mavenir مجموعة كاملة من الخلايا الصغيرة الداخلية والخارجية، بدءًا من التطبيقات السكنية مرورًا بالتطبيقات المؤسسية ووصولاً إلى التطبيقات الريفية. إضافةً إلى ذلك، تتميز حلول فئة الناقل المعتمدة بسهولة النشر والأتمتة الكاملة وقابلية التطوير والتكيف العالية.
سيجري عرض مجموعة الراديو الكاملة من Mavenir في Mobile World Congress المعقود في برشلونة، في الفترة من 26 إلى 29 من فبراير في القاعة 2، الجناح 2H60. لمزيد من المعلومات عن مساهمات Mavenir في المعرض، الرجاء زيارة
نبذة عن Partner Israel
تعد Partner Communications Company Ltd. شركة إسرائيلية رائدة في مجال توفير خدمات الاتصالات: الخدمات الهاتفية الخلوية والثابتة والإنترنت والتلفزيون وحلول الأعمال. هذا، وتخدم الشركة أكثر من 3 ملايين عميل ويجري تداول أسهمها في بورصة تل أبيب.
نبذة عن Mavenir
يتمثل هدف Mavenir في بناء مستقبل الشبكات وتسطير ريادتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على هدف إنشاء شبكة مؤتمتة فردية قائمة على البرمجيات فعالة على أي سحابة. ونظرًا إلى أنها الشركة الوحيدة في الصناعة الموفرة لبرمجيات الشبكات السحابية الأصلية الشاملة، ينصب تركيز Mavenir على تغيير الطريقة التي يتواصل بها العالم وتسريع تحول شبكات البرمجيات لأكثر من 300 من موفري خدمات الاتصالات والمؤسسات في أكثر من 120 بلدًا، والتي تخدم أكثر من 50% من المشتركين على مستوى العالم.
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