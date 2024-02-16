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وكالات التصنيف الدولية تُؤكد التصنيف مع نظرة مستقبلية مُستقرة ومُحسنة لشتى شركات Adani Portfolio

2/16/2024 4:20:14 AM
(MENAFN- AETOSWire)

(BUSINESS WIRE ): أكدت وكالات التصنيف الدولية Moody's (فيديو للبيان الصحفي بتاريخ 13 فبراير 2024) وS&P (فيديو للبيان الصحفي بتاريخ 22 يناير 2024) ورفعت النظرة المُستقبلية إلى "مُستقرة" لجميع إصدارات مجمع Adani التي صدرت في السوق الدولية من خلال العديد من شركات Adani Portfolio.

يضمن ذلك جودة ائتمانية عالية مع وجود تدفقات نقدية مُستقرة ويمكن التنبؤ بها عبر جميع جهات إصدار لمجمع Adani. تمتلك Adani Portfolio أكبر عدد من الإصدارات ذات التصنيف الاستثماري (BBB-/Baa3 فأعلى) من الشركات الخاصة في الهند والتي تعادل التصنيف السيادي للهند.

إضافة إلى ما تقدم، ذكرت وكالة Moody's في بيانها الصحفي بتاريخ 13 فبراير 2024 ما يلي "لقد أكملت المجموعة عددًا من معاملات الديون، بما في ذلك إعادة التمويل، بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات قروض جديدة، مما يدل على استمرار وصولها إلى رأس مال الدين بتكلفةٍ معقولة. كما أظهرت في الوقتِ ذاته العديد من معاملات الأسهم رفيعة المستوى التي أجراها مستثمرون مؤسسين واستراتيجيون كبار، مثل GQG وQatar Investment Authority، استمرار وصول المجموعة إلى أسواق الأسهم.

"في حين أن التحقيق الذي يجريه مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي (SEBI)- الجهة المُنظمة لسوق الأوراق المالية في الهند- لا يزال مستمرًا، فإن قرار المحكمة العليا بتكليف مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي باستكمال التحقيق في مجموعة Adani Group ورأي المحكمة بأنه لا يوجد فشل تنظيمي واضح يُعزى إلى مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي إلى الحد من المخاطر المُحتملة في سيناريو الهبوط."

كما أشار بيان S&P الصادر بتاريخ 22 يناير 2024 إلى أنه "نؤمن بأن اختتام معظم التحقيقات التنظيمية في مجموعة Adani Group دون دليل على ارتكاب مخالفات قد أدى إلى تقليل مخاطر الجانب السلبي.

"يعكس سداد جميع قروض المستثمر المرتبطة بأسعار الأسهم وحقوق الملكية والقروض المصرفية التي جمعتها كيانات المجموعة المتعددة بأسعار تنافسية استعادة الوصول إلى التمويل. كما نرى أن الكيانات المُصنفة Adani Electricity Mumbai Ltd. (AEML) وAdani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ) تتمتع بمراكز تنافسية جيدة وتدفقات نقدية صحية وسيولة كافية لتلبية متطلبات خدمة الديون الخاصة بها."

ملخص ترقيات التصنيف على النحو المُفصل أدناه-

اسم جهة الإصدار

التصنيف

الهيئة

مُلخص إجراء التصنيف

التصنيف

النظرة

Adani Ports and SEZ Limited

S&P

إعادة التأكيد عند BBB-

الترقية من "سلبي" إلى "مستقر"

Moody's

إعادة التأكيد عند Baa3

إعادة التأكيد عند "مستقر"

Fitch

المُحافظة عليه عند BBB-

المُحافظة عليه عند "مستقر"

Adani International Container Terminal Private Limited

S&P

المُحافظة عليه عند BBB-

المُحافظة عليه عند "مستقر"

Moody's

إعادة التأكيد عند Baa3

إعادة التأكيد عند "مستقر"

Fitch

المُحافظة عليه عند BBB-

المُحافظة عليه عند "مستقر"

Adani Electricity Mumbai Limited (إحدى الشركات التابعة لـAESL)

S&P

إعادة التأكيد عند BBB-

الترقية من "سلبي" إلى "مستقر"

Moody's

إعادة التأكيد عند Baa3

الترقية من "سلبي" إلى "مستقر"

Fitch

المُحافظة عليه عند BBB-

المُحافظة عليه عند "مستقر"

Adani Transmission Step One Limited (إحدى الشركات التابعة لـAESL)

Moody's

إعادة التأكيد عند Baa3

الترقية من "سلبي" إلى "مستقر"

Fitch

المُحافظة عليه عند BBB-

المُحافظة عليه عند "مستقر"

Adani Energy Solutions Limited Restricted Group 1 – AESL RG1

Moody's

إعادة التأكيد عند Baa3

إعادة التأكيد عند "مستقر"

Fitch

المُحافظة عليه عند BBB-

المُحافظة عليه عند "مستقر"

Adani Green Energy Limited

Moody's

إعادة التأكيد عند Ba3

الترقية من "سلبي" إلى "مستقر"

Adani Green Energy Limited – RG1

S&P

المُحافظة عليه عند BB-

المُحافظة عليه عند "مستقر"

Moody's

إعادة التأكيد عند Ba2

الترقية من "سلبي" إلى "مستقر"

Fitch

المُحافظة عليه عند BB+

المُحافظة عليه عند "مستقر"

Adani Green Energy Limited – RG2

S&P

المُحافظة عليه عند BB+

المُحافظة عليه عند "مستقر"

Moody's

إعادة التأكيد عند Ba1

إعادة التأكيد عند "مستقر"

Fitch

المُحافظة عليه عند BBB-

المُحافظة عليه عند "مستقر"

(AESL: Adani Energy Solutions Limited)

تتبع إجراءات التصنيف الصادرة عن S&P وMoody's حاليًا النظرة المستقبلية ذاتها التي أعادت وكالة Fitch تأكيدها كجزء من مراجعتها المؤكدة في العام المالي 2023، كما تُظهر جميع وكالات التصنيف الدولية حاليًا النظرة المستقبلية "المستقرة" لجميع جهات الإصدار ضمن عالم Adani.

يمكن الاطلاع على البيان الصحفي التفصيلي لكلا الوكالتين من خلال الروابط التالية.

Moody's -

S&P -

نبذة عن Adani Portfolio

تُعدَّ Adani Portfolio التي تتخذ من أحمد آباد مقرًا رئيسيًا لها أكبر وأسرع محفظة أعمال متنوعة في الهند ولها أنشطة في الخدمات اللوجستية (الموانئ البحرية والمطارات والشحن والسكك الحديدية)، والموارد، وتوليد الطاقة وتوزيعها، والطاقة المتجددة، والغاز والبنية التحتية، والزراعة (السلع، والزيوت الصالحة للأكل، والمنتجات الغذائية، والتخزين البارد وصوامع الحبوب)، والعقارات، والبنية التحتية للنقل العام، وتمويل المستهلك والدفاع، وغيرها من القطاعات. تدين شركة Adani بنجاحها ومكانتها القيادية إلى فلسفتها الأساسية المتمثلة في "بناء الأمة" و"النمو المتسم بنشر الخير" - وهو مبدأ توجيهي للنمو المستدام. تلتزم محفظة الأعمال بحماية البيئة وتحسين المجتمعات من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات القائمة على مبادئ الاستدامة والتنوع والقيم المشتركة.

تتوفَّر معلومات إضافية على .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.


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