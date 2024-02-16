وكالات التصنيف الدولية تُؤكد التصنيف مع نظرة مستقبلية مُستقرة ومُحسنة لشتى شركات Adani Portfolio

(BUSINESS WIRE ): أكدت وكالات التصنيف الدولية Moody's (فيديو للبيان الصحفي بتاريخ 13 فبراير 2024) وS&P (فيديو للبيان الصحفي بتاريخ 22 يناير 2024) ورفعت النظرة المُستقبلية إلى "مُستقرة" لجميع إصدارات مجمع Adani التي صدرت في السوق الدولية من خلال العديد من شركات Adani Portfolio.

يضمن ذلك جودة ائتمانية عالية مع وجود تدفقات نقدية مُستقرة ويمكن التنبؤ بها عبر جميع جهات إصدار لمجمع Adani. تمتلك Adani Portfolio أكبر عدد من الإصدارات ذات التصنيف الاستثماري (BBB-/Baa3 فأعلى) من الشركات الخاصة في الهند والتي تعادل التصنيف السيادي للهند.

إضافة إلى ما تقدم، ذكرت وكالة Moody's في بيانها الصحفي بتاريخ 13 فبراير 2024 ما يلي "لقد أكملت المجموعة عددًا من معاملات الديون، بما في ذلك إعادة التمويل، بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات قروض جديدة، مما يدل على استمرار وصولها إلى رأس مال الدين بتكلفةٍ معقولة. كما أظهرت في الوقتِ ذاته العديد من معاملات الأسهم رفيعة المستوى التي أجراها مستثمرون مؤسسين واستراتيجيون كبار، مثل GQG وQatar Investment Authority، استمرار وصول المجموعة إلى أسواق الأسهم.

"في حين أن التحقيق الذي يجريه مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي (SEBI)- الجهة المُنظمة لسوق الأوراق المالية في الهند- لا يزال مستمرًا، فإن قرار المحكمة العليا بتكليف مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي باستكمال التحقيق في مجموعة Adani Group ورأي المحكمة بأنه لا يوجد فشل تنظيمي واضح يُعزى إلى مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي إلى الحد من المخاطر المُحتملة في سيناريو الهبوط."

كما أشار بيان S&P الصادر بتاريخ 22 يناير 2024 إلى أنه "نؤمن بأن اختتام معظم التحقيقات التنظيمية في مجموعة Adani Group دون دليل على ارتكاب مخالفات قد أدى إلى تقليل مخاطر الجانب السلبي.

"يعكس سداد جميع قروض المستثمر المرتبطة بأسعار الأسهم وحقوق الملكية والقروض المصرفية التي جمعتها كيانات المجموعة المتعددة بأسعار تنافسية استعادة الوصول إلى التمويل. كما نرى أن الكيانات المُصنفة Adani Electricity Mumbai Ltd. (AEML) وAdani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ) تتمتع بمراكز تنافسية جيدة وتدفقات نقدية صحية وسيولة كافية لتلبية متطلبات خدمة الديون الخاصة بها."

ملخص ترقيات التصنيف على النحو المُفصل أدناه-