وكالات التصنيف الدولية تُؤكد التصنيف مع نظرة مستقبلية مُستقرة ومُحسنة لشتى شركات Adani Portfolio

(BUSINESS WIRE ): أكدت وكالات التصنيف الدولية Moody's (فيديو للبيان الصحفي بتاريخ 13 فبراير 2024) وS&P (فيديو للبيان الصحفي بتاريخ 22 يناير 2024) ورفعت النظرة المُستقبلية إلى "مُستقرة" لجميع إصدارات مجمع Adani التي صدرت في السوق الدولية من خلال العديد من شركات Adani Portfolio.

يضمن ذلك جودة ائتمانية عالية مع وجود تدفقات نقدية مُستقرة ويمكن التنبؤ بها عبر جميع جهات إصدار لمجمع Adani. تمتلك Adani Portfolio أكبر عدد من الإصدارات ذات التصنيف الاستثماري (BBB-/Baa3 فأعلى) من الشركات الخاصة في الهند والتي تعادل التصنيف السيادي للهند.

إضافة إلى ما تقدم، ذكرت وكالة Moody's في بيانها الصحفي بتاريخ 13 فبراير 2024 ما يلي "لقد أكملت المجموعة عددًا من معاملات الديون، بما في ذلك إعادة التمويل، بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات قروض جديدة، مما يدل على استمرار وصولها إلى رأس مال الدين بتكلفةٍ معقولة. كما أظهرت في الوقتِ ذاته العديد من معاملات الأسهم رفيعة المستوى التي أجراها مستثمرون مؤسسين واستراتيجيون كبار، مثل GQG وQatar Investment Authority، استمرار وصول المجموعة إلى أسواق الأسهم.

"في حين أن التحقيق الذي يجريه مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي (SEBI)- الجهة المُنظمة لسوق الأوراق المالية في الهند- لا يزال مستمرًا، فإن قرار المحكمة العليا بتكليف مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي باستكمال التحقيق في مجموعة Adani Group ورأي المحكمة بأنه لا يوجد فشل تنظيمي واضح يُعزى إلى مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي إلى الحد من المخاطر المُحتملة في سيناريو الهبوط."

كما أشار بيان S&P الصادر بتاريخ 22 يناير 2024 إلى أنه "نؤمن بأن اختتام معظم التحقيقات التنظيمية في مجموعة Adani Group دون دليل على ارتكاب مخالفات قد أدى إلى تقليل مخاطر الجانب السلبي.

"يعكس سداد جميع قروض المستثمر المرتبطة بأسعار الأسهم وحقوق الملكية والقروض المصرفية التي جمعتها كيانات المجموعة المتعددة بأسعار تنافسية استعادة الوصول إلى التمويل. كما نرى أن الكيانات المُصنفة Adani Electricity Mumbai Ltd. (AEML) وAdani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ) تتمتع بمراكز تنافسية جيدة وتدفقات نقدية صحية وسيولة كافية لتلبية متطلبات خدمة الديون الخاصة بها."

ملخص ترقيات التصنيف على النحو المُفصل أدناه-