المساواة حسب التصميم: نموذج لإدارة المخاطر التمييزية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE ) - أبرمت Mary Kay Inc . في عام 2021 شراكة مع Equal Rights Trust (ERT) ، منظمة تضطلع بمهمة تعزيز المساواة من خلال القانون في شتى أنحاء العالم. وكجزء من هذا التعاون، قدَّمت شركة Mary Kay Inc. دعمًا لإعداد بحث جديد ينصب على فهم ومعالجة آثار التمييز الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على المساواة بين الجنسين، وإعداد "نهج جديد للمساواة حسب التصميم".
بلغت المبادرة ذروتها مع الإطلاق الأخير لمجموعة جديدة من المعايير القانونية بعنوان - مبادئ المساواة حسب التصميم في صنع القرار الخوارزمي - أعدها القائمين على Equal Rights Trust ولقت دعمًا من مجموعة من مؤسسات المساواة العالمية الرائدة. توضح المبادئ بإسهاب الأسباب التي تدفع الحكومات والشركات الوطنية نحو اعتماد مثل هذا النهج وتقديم إرشادات مفصلة لتنفيذه.
نشر Jim Fitzgerald، مدير Equal Rights Trust، للتو مقالاً يسلط الضوء على التطورات السريعة والإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي مع التحذير أيضًا من الآثار السلبية والتهديدات التمييزية التي قد تُشكِّلها الأنظمة الخوارزمية غير المنظمة.
اقرأ مقال Jim Fitzgerald بعنوان المساواة حسب التصميم: نموذج لإدارة المخاطر التمييزية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي هنا .
يمكن الاطّلاع أدناه على تصريحات Jim Fitzgerald ، مدير Equal Rights Trust و Melinda Foster Sellers ، مدير شؤون الموظفين في شركة Mary Kay Inc. ،:
"على مدى السنوات الثلاث الماضية، دعمت Mary Kay أبحاثنا وتحليلاتنا ومشاوراتنا حول التمييز الخوارزمي، ومكنتنا من إعداد مبادئ المساواة حسب التصميم،" حسبما صرَّح Jim Fitzgerald، مدير Equal Rights Trust . "تعاونت Mary Kay معنا في ظل أن نخطو خطواتنا نحو المرحلة التالية: جهد تعاوني لإعداد إرشادات عملية للأعمال بالمرتبطة بطريقة اعتماد نهج المساواة حسب التصميم. وبذلك، فإنها تتخذ الخطوة التالية في رحلة بدأت بسياسات داخلية قوية لتحقيق المساواة ووضع حائط سد أمام التمييز، وانتقلت إلى التعاون والدعم لنا ومع الجهات الفاعلة الأخرى في هذا المجال، وتركز الآن على فتح جميع الأبواب وتجريب أفضل الممارسات. في هذه الرحلة، تساعد Mary Kay على إعداد نموذج مرتبط بالدور الفعَّال الذي تنهض به المؤسسات التجارية في إعداد مناهج محسَّنة للقضاء على التمييز وتعزيز المساواة".
وقالت Melinda Foster Sellers، رئيسة شؤون الموظفين في شركة .Mary Kay Inc "نحن في Mary Kay ندرك التأثير العميق للذكاء الاصطناعي على تشكيل مستقبل الأعمال والمجتمع". "يؤكد تعاوننا مع Equal Rights Trust تفانينا في ضمان أن تدعم التطورات التكنولوجية، وخاصة في الذكاء الاصطناعي، المساواة بين الجنسين. لقد كان تأثير مبادئ المساواة حسب التصميم في صنع القرار الخوارزمي بالفعل تحويليًا لأصحاب المصلحة الرئيسيين في الذكاء الاصطناعي ويعكس التزامنا بالمساعدة في إنشاء اقتصاد رقمي شامل حيث يمكن لرائدات الأعمال التفوق دون تحيز أو عراقيل. وتعكس هذه الشراكة رسالتنا الدائمة المرتبطة بتمكين المرأة وتعزيز المساواة في كل مجال."
نبذة عن Equal Rights Trust
تُعدَّ Equal Rights Trust مؤسسة غير حكومية مستقلة تم إنشاؤها للقضاء على التمييز وضمان مشاركة الجميع في المجتمع على قدم المساواة. ولتحقيق ذلك، تسعى الشركة نحو إقامة شراكة لتوفير دعم الخبراء لأولئك الذين يقفون في الخطوط الأمامية لمكافحة التمييز، وتمكينهم من الضغط من أجل تطوير قانون المساواة وتطبيقه واعتماده، واستخدام القانون بفعالية. بدءًا من 2007، دعمت المنظمة نشطاء المساواة فيما لا يزيد عن 50 بلدًا، مع التوصل لصيغة توافق في الآراء على المستوى الدولي حول الحاجة إلى قوانين المساواة الشاملة ومضمونها. تعرَّف على المزيد على equalrightstrust
نبذة عن Mary Kay
لاحقًا. الآن. دائمًا. أسست Mary Kay Ash، التي تعدّ من بين الشخصيات الرائدة التي حطمت الحواجز غير المرئية، شركتها المتخصصة في مستحضرات التجميل التي تحلم بها في تكساس عام 1963 بهدف واحد: إثراء حياة النساء. ولقد ازدهر هذا الحلم ليتحول إلى شركة عالمية تضم الملايين من أعضاء فرق المبيعات المستقلين منتشرين فيما يزيد عن 35 بلدًا. وعلى مدار 60 عامًا، مكَّنت فرصة Mary Kay النساء من تحديد مستقبلهن من خلال التعليم والإرشاد والدعوة والابتكار. وتلتزم المؤسسة بالاستثمار في العلوم فيما وراء الجمال وتصنيع مستحضرات العناية بالبشرة المتطورة ومستحضرات التجميل الملونة والمكملات الغذائية والعطور. وتؤمن المؤسسة بالحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة، وحماية النساء المصابات بالسرطان والعنف المنزلي، وتشجيع الشباب على متابعة أحلامهم. تعرَّف على المزيد على marykayglobal . يمكنك العثور علينا على Facebook ، وInstagram ، وLinkedIn ، أو تابعنا على X (المعروف سابقًا باسم Twitter)
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