(BUSINESS WIRE ) - أبرمت Mary Kay Inc . في عام 2021 شراكة مع Equal Rights Trust (ERT) ، منظمة تضطلع بمهمة تعزيز المساواة من خلال القانون في شتى أنحاء العالم. وكجزء من هذا التعاون، قدَّمت شركة Mary Kay Inc. دعمًا لإعداد بحث جديد ينصب على فهم ومعالجة آثار التمييز الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على المساواة بين الجنسين، وإعداد "نهج جديد للمساواة حسب التصميم".

بلغت المبادرة ذروتها مع الإطلاق الأخير لمجموعة جديدة من المعايير القانونية بعنوان - مبادئ المساواة حسب التصميم في صنع القرار الخوارزمي - أعدها القائمين على Equal Rights Trust ولقت دعمًا من مجموعة من مؤسسات المساواة العالمية الرائدة. توضح المبادئ بإسهاب الأسباب التي تدفع الحكومات والشركات الوطنية نحو اعتماد مثل هذا النهج وتقديم إرشادات مفصلة لتنفيذه.

نشر Jim Fitzgerald، مدير Equal Rights Trust، للتو مقالاً يسلط الضوء على التطورات السريعة والإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي مع التحذير أيضًا من الآثار السلبية والتهديدات التمييزية التي قد تُشكِّلها الأنظمة الخوارزمية غير المنظمة.

اقرأ مقال Jim Fitzgerald بعنوان المساواة حسب التصميم: نموذج لإدارة المخاطر التمييزية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي هنا .

يمكن الاطّلاع أدناه على تصريحات Jim Fitzgerald ، مدير Equal Rights Trust و Melinda Foster Sellers ، مدير شؤون الموظفين في شركة Mary Kay Inc. ،:

"على مدى السنوات الثلاث الماضية، دعمت Mary Kay أبحاثنا وتحليلاتنا ومشاوراتنا حول التمييز الخوارزمي، ومكنتنا من إعداد مبادئ المساواة حسب التصميم،" حسبما صرَّح Jim Fitzgerald، مدير Equal Rights Trust . "تعاونت Mary Kay معنا في ظل أن نخطو خطواتنا نحو المرحلة التالية: جهد تعاوني لإعداد إرشادات عملية للأعمال بالمرتبطة بطريقة اعتماد نهج المساواة حسب التصميم. وبذلك، فإنها تتخذ الخطوة التالية في رحلة بدأت بسياسات داخلية قوية لتحقيق المساواة ووضع حائط سد أمام التمييز، وانتقلت إلى التعاون والدعم لنا ومع الجهات الفاعلة الأخرى في هذا المجال، وتركز الآن على فتح جميع الأبواب وتجريب أفضل الممارسات. في هذه الرحلة، تساعد Mary Kay على إعداد نموذج مرتبط بالدور الفعَّال الذي تنهض به المؤسسات التجارية في إعداد مناهج محسَّنة للقضاء على التمييز وتعزيز المساواة".

وقالت Melinda Foster Sellers، رئيسة شؤون الموظفين في شركة .Mary Kay Inc "نحن في Mary Kay ندرك التأثير العميق للذكاء الاصطناعي على تشكيل مستقبل الأعمال والمجتمع". "يؤكد تعاوننا مع Equal Rights Trust تفانينا في ضمان أن تدعم التطورات التكنولوجية، وخاصة في الذكاء الاصطناعي، المساواة بين الجنسين. لقد كان تأثير مبادئ المساواة حسب التصميم في صنع القرار الخوارزمي بالفعل تحويليًا لأصحاب المصلحة الرئيسيين في الذكاء الاصطناعي ويعكس التزامنا بالمساعدة في إنشاء اقتصاد رقمي شامل حيث يمكن لرائدات الأعمال التفوق دون تحيز أو عراقيل. وتعكس هذه الشراكة رسالتنا الدائمة المرتبطة بتمكين المرأة وتعزيز المساواة في كل مجال."

نبذة عن Equal Rights Trust

تُعدَّ Equal Rights Trust مؤسسة غير حكومية مستقلة تم إنشاؤها للقضاء على التمييز وضمان مشاركة الجميع في المجتمع على قدم المساواة. ولتحقيق ذلك، تسعى الشركة نحو إقامة شراكة لتوفير دعم الخبراء لأولئك الذين يقفون في الخطوط الأمامية لمكافحة التمييز، وتمكينهم من الضغط من أجل تطوير قانون المساواة وتطبيقه واعتماده، واستخدام القانون بفعالية. بدءًا من 2007، دعمت المنظمة نشطاء المساواة فيما لا يزيد عن 50 بلدًا، مع التوصل لصيغة توافق في الآراء على المستوى الدولي حول الحاجة إلى قوانين المساواة الشاملة ومضمونها. تعرَّف على المزيد على equalrightstrust

نبذة عن Mary Kay

لاحقًا. الآن. دائمًا. أسست Mary Kay Ash، التي تعدّ من بين الشخصيات الرائدة التي حطمت الحواجز غير المرئية، شركتها المتخصصة في مستحضرات التجميل التي تحلم بها في تكساس عام 1963 بهدف واحد: إثراء حياة النساء. ولقد ازدهر هذا الحلم ليتحول إلى شركة عالمية تضم الملايين من أعضاء فرق المبيعات المستقلين منتشرين فيما يزيد عن 35 بلدًا. وعلى مدار 60 عامًا، مكَّنت فرصة Mary Kay النساء من تحديد مستقبلهن من خلال التعليم والإرشاد والدعوة والابتكار. وتلتزم المؤسسة بالاستثمار في العلوم فيما وراء الجمال وتصنيع مستحضرات العناية بالبشرة المتطورة ومستحضرات التجميل الملونة والمكملات الغذائية والعطور. وتؤمن المؤسسة بالحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة، وحماية النساء المصابات بالسرطان والعنف المنزلي، وتشجيع الشباب على متابعة أحلامهم. تعرَّف على المزيد على marykayglobal . يمكنك العثور علينا على Facebook ، وInstagram ، وLinkedIn ، أو تابعنا على X (المعروف سابقًا باسم Twitter)

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