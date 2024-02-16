مبيعات التجزئة البريطانية ترتفع بأعلى وتيرة منذ 3 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية بأعلى وتيرة لها منذ قرابة 3 سنوات في يناير، بعد الهبوط الكبير الذي شهدته في الشهر الأخير من العام الماضي، وذلك مع ارتفاع المبيعات في كافة القطاعات الفرعية باستثناء الملابس.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت الجمعة، ارتفاع حجم مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 3.4% في يناير، لتعوض انخفاضها بنسبة 3.3% في قراءة ديسمبر المعدلة، ليسجل أعلى وتيرة للزيادة الشهرية منذ أبريل من عام 2021.

موضوعاتأرباح“إيني” تفوق التوقعات في الربع الرابع بدعم أداء أعمالها للغاز انكماش الإنتاج الصناعي الأمريكي في شهر يناير الماضي الاقتصاد السلوفاكي الأفضل أداءً في أوروبا الوسطى

وكشفت البيانات عن ارتفاع قيمة مبيعات التجزئة في بريطانيا والتي تشير إلى حجم الإنفاق على شراء السلع – بنسبة 3.9% على أساس شهري في يناير، لتتجاوز الزيادة المذكورة في حجم المبيعات (3.4%)، الأمر الذي يشير إلى التأثير السلبي للضغوط التضخمية على القدرة الشرائية للمستهلكين.

ومن منظور أوسع نطاقاً، تراجع حجم مبيعات التجزئة البريطانية 0.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، لكنه ارتفع 0.7% خلال فترة الـ 12 شهراً الماضية.

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