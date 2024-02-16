مبيعات التجزئة البريطانية ترتفع بأعلى وتيرة منذ 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية بأعلى وتيرة لها منذ قرابة 3 سنوات في يناير، بعد الهبوط الكبير الذي شهدته في الشهر الأخير من العام الماضي، وذلك مع ارتفاع المبيعات في كافة القطاعات الفرعية باستثناء الملابس.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت الجمعة، ارتفاع حجم مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 3.4% في يناير، لتعوض انخفاضها بنسبة 3.3% في قراءة ديسمبر المعدلة، ليسجل أعلى وتيرة للزيادة الشهرية منذ أبريل من عام 2021.
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وكشفت البيانات عن ارتفاع قيمة مبيعات التجزئة في بريطانيا والتي تشير إلى حجم الإنفاق على شراء السلع – بنسبة 3.9% على أساس شهري في يناير، لتتجاوز الزيادة المذكورة في حجم المبيعات (3.4%)، الأمر الذي يشير إلى التأثير السلبي للضغوط التضخمية على القدرة الشرائية للمستهلكين.
ومن منظور أوسع نطاقاً، تراجع حجم مبيعات التجزئة البريطانية 0.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، لكنه ارتفع 0.7% خلال فترة الـ 12 شهراً الماضية.
المصدر:
MENAFN16022024000202011048ID1107860471
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