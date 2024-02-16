أرباح إيني تفوق التوقعات في الربع الرابع بدعم أداء أعمالها للغاز

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة اليوم الجمعة عن تسجيل صافي أرباح معدلة للربع الرابع عند 1.64 مليار يورو (1.8 مليار دولار) متجاوزة توقعات المحللين.
وجائت الارتفاعات بدعم من الأداء الأفضل من المتوقع لأعمالها العالمية في الغاز والغاز الطبيعي المسال.
موضوعات متعلقة
مبيعات التجزئة البريطانية ترتفع بأعلى وتيرة منذ 3 سنوات انكماش الإنتاج الصناعي الأمريكي في شهر يناير الماضي الاقتصاد السلوفاكي الأفضل أداءً في أوروبا الوسطى
ودفعت النتيجة الفصلية صافي أرباح إيني لعام 2023 إلى 8.3 مليار يورو بانخفاض 38 بالمئة عن العام السابق عندما سجلت المجموعة أرباحا قوية على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.
المصدر:
MENAFN16022024000202011048ID1107860470
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.