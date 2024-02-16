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أرباح إيني تفوق التوقعات في الربع الرابع بدعم أداء أعمالها للغاز

2/16/2024 4:18:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة اليوم الجمعة عن تسجيل صافي أرباح معدلة للربع الرابع عند 1.64 مليار يورو (1.8 مليار دولار) متجاوزة توقعات المحللين.

وجائت الارتفاعات بدعم من الأداء الأفضل من المتوقع لأعمالها العالمية في الغاز والغاز الطبيعي المسال.

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ودفعت النتيجة الفصلية صافي أرباح إيني لعام 2023 إلى 8.3 مليار يورو بانخفاض 38 بالمئة عن العام السابق عندما سجلت المجموعة أرباحا قوية على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.

المصدر:

MENAFN16022024000202011048ID1107860470

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