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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

2/16/2024 4:16:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر اليوم الجمعة، عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: بشار قاسم حنتولي، رامي فتحي حنتولي، وعلاء ناجح حنتولي في بلدة سيلة الظهر.

فيما داهمت تلك القوات أكثر من 15 منزلاً، وحطموا محتويات عدد منها.

وفي قلقيلية، اعتقل المحرر حبيب حداد عقب اعتراض مركبة كان يستقلها في المدينة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيوب عدس بعد اقتحامها بلدة بلدة عنبتا، فيما اعتقلت عدداً من المواطنين وأخضعتهم لتحقيق ميداني قبل إطلاق سراحهم.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود نافز محمد أبو عرة (38 عاما) من منزله في
بلدة عقابا شمال طوباس بعد أن عاثت فيه خراباً.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدن وقرى أخرى في مناطق متفرقة بالضفة ونصبت حواجز عسكرية في بعضها.


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