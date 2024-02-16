الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر اليوم الجمعة، عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: بشار قاسم حنتولي، رامي فتحي حنتولي، وعلاء ناجح حنتولي في بلدة سيلة الظهر.
فيما داهمت تلك القوات أكثر من 15 منزلاً، وحطموا محتويات عدد منها.
وفي قلقيلية، اعتقل المحرر حبيب حداد عقب اعتراض مركبة كان يستقلها في المدينة.
وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيوب عدس بعد اقتحامها بلدة بلدة عنبتا، فيما اعتقلت عدداً من المواطنين وأخضعتهم لتحقيق ميداني قبل إطلاق سراحهم.
كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود نافز محمد أبو عرة (38 عاما) من منزله في
بلدة عقابا شمال طوباس بعد أن عاثت فيه خراباً.
فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدن وقرى أخرى في مناطق متفرقة بالضفة ونصبت حواجز عسكرية في بعضها.
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