العثور على جثة شاب قُتل طعناً في الداخل المحتل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- عُثر، اليوم الجمعة، على جثة شاب قتل طعناً في السكين داخل أحد المنازل في مدينة الطيبة بالداخل المحتل.
وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب يبلغ من العمر 20 عاماً أصيب بجروح في جسده طعناً بالسكين، ولا توجد علامات تدل بأنه على الحياة، وأقر الأطباء وفاته فيما بعد.
وفتحت الشرطة ملفاً للتحقيق في ملابسات الجريمة.
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