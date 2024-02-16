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العثور على جثة شاب قُتل طعناً في الداخل المحتل

2/16/2024 4:16:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- عُثر، اليوم الجمعة، على جثة شاب قتل طعناً في السكين داخل أحد المنازل في مدينة الطيبة بالداخل المحتل.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب يبلغ من العمر 20 عاماً أصيب بجروح في جسده طعناً بالسكين، ولا توجد علامات تدل بأنه على الحياة، وأقر الأطباء وفاته فيما بعد.

وفتحت الشرطة ملفاً للتحقيق في ملابسات الجريمة.


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