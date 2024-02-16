الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات عدة في الضفة
التاريخ
2/16/2024 3:11:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حارة الشيخ وسط مدينة الخليل، وهدمت منازل بعد نصب حواجز في المنطقة.
كما اقتحمت بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين و مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، واقامت حواجز وسط المدينة.
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