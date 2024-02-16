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الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات عدة في الضفة

2/16/2024 3:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حارة الشيخ وسط مدينة الخليل، وهدمت منازل بعد نصب حواجز في المنطقة.


كما اقتحمت بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين و مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، واقامت حواجز وسط المدينة.

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