مصر ترفع أسعار الدخان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس شعبة الدخان في مصر إبراهيم إمبابي، إن شركتي "الشرقية للدخان" و"غلوبال"، قررتا رفع أسعار أنواع السجائر الخاصة بهما.
وفي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم "، أوضح إبراهيم إمبابي أن الزيادة جاءت برفع الأسعار 3 جنيه لتصل إلى 30 جنيه.
وأشار إمبابي إلى أن الزيادة على أنواع السجائر تأتي في وقت ارتفع فيه سعر النولون (رسوم الشحن) والدولار أمام الجنيه المصري.
وحسب "المصري اليوم"، تعد أنواع السجائر الخاصة بـ"الشرقية للدخان" تحديدا الأكثر شيوعا بين المصريين، بالإضافة إلى التبغ المسخن.
وتأتي هذه الزيادة المقررة بعد إعلان كافة شركات الدخان والسجائر رفع أسعارها على مدار الأيام الماضية، خاصة التابعة للشركات الدولية.
وذكرت "المصري اليوم" أن أسواق السجائر في مصر، إحدى أكثر السلع الرائجة بين المصريين، شهدت ارتفاعات مفاجئة ومتزامنة من عدة وكلاء مسؤولين عن عدد كبير من أنواع السجائر وذلك على الرغم من الإعلان عن انخفاضات واضحة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية على مدار الأسبوع الماضي.
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