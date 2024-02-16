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مصر ترفع أسعار الدخان

2/16/2024 3:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس شعبة الدخان في مصر إبراهيم إمبابي، إن شركتي "الشرقية للدخان" و"غلوبال"، قررتا رفع أسعار أنواع السجائر الخاصة بهما.
وفي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم "، أوضح إبراهيم إمبابي أن الزيادة جاءت برفع الأسعار 3 جنيه لتصل إلى 30 جنيه.


وأشار إمبابي إلى أن الزيادة على أنواع السجائر تأتي في وقت ارتفع فيه سعر النولون (رسوم الشحن) والدولار أمام الجنيه المصري.


وحسب "المصري اليوم"، تعد أنواع السجائر الخاصة بـ"الشرقية للدخان" تحديدا الأكثر شيوعا بين المصريين، بالإضافة إلى التبغ المسخن.


وتأتي هذه الزيادة المقررة بعد إعلان كافة شركات الدخان والسجائر رفع أسعارها على مدار الأيام الماضية، خاصة التابعة للشركات الدولية.

وذكرت "المصري اليوم" أن أسواق السجائر في مصر، إحدى أكثر السلع الرائجة بين المصريين، شهدت ارتفاعات مفاجئة ومتزامنة من عدة وكلاء مسؤولين عن عدد كبير من أنواع السجائر وذلك على الرغم من الإعلان عن انخفاضات واضحة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية على مدار الأسبوع الماضي.


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