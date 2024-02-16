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حزب الله وحركة أمل ينعيان 5 من عناصرهما

2/16/2024 3:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت "حركة أمل" و"حزب الله" استشهاد 5 من عناصرهما في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

ونعت“حركة أمل” في بيان:“علي حسن عيسى من بلدة جبشيت (مواليد 1971)، ومحمد حسين سعيد من بلدة القصيبة (مواليد 1995)، وقاسم نزار برو من بلدة الشرقية (مواليد 1996)”.


وقالت الحركة إن عناصرها“استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب”.

من جهته، أعلن“حزب الله” عن استشهاد عنصرين له في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.


ونعى الحزب في بيان،“مصطفى خضر قصير مواليد عام 1991، من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان، ومحمد علي درويش“مهدي” مواليد عام 1995، من بلدة صربين في جنوب لبنان”.


وقال الحزب إن عنصريه“ارتقيا شهداء على طريق القدس”، دون ذكر تفاصيل أكثر.


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