الاستخبارات الإسرائيلية: لن نتمكن من تقويض حركة حماس كليا

MENAFN - Al Wakeel News)قال قسم أبحاث الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي "لن نتمكن من تقويض حركة حماس كليا وهذا الهدف ليس واقعيا في المدى المنظور"

وأكد القسم في تقرير نشره يوم الخميس أنه حتى لو هُزمت حماس كنظام فإنها ستبقى كمنظمة "حرب عصابات" والقضاء عليها هدف غير واقعي.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، أوضح القسم في تقييمه للوضع في ما يتعلق بـ "الإنجازات المتوقعة" من الحرب على غزة، وكذلك بالساحة الفلسطينية بشكل عام أنه "رغم المناورات التي ينفذها الجيش، لا يزال الدعم الحقيقي لحماس مستمرا".