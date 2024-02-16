الاستخبارات الإسرائيلية: لن نتمكن من تقويض حركة حماس كليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال قسم أبحاث الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي "لن نتمكن من تقويض حركة حماس كليا وهذا الهدف ليس واقعيا في المدى المنظور"
وأكد القسم في تقرير نشره يوم الخميس أنه حتى لو هُزمت حماس كنظام فإنها ستبقى كمنظمة "حرب عصابات" والقضاء عليها هدف غير واقعي.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، أوضح القسم في تقييمه للوضع في ما يتعلق بـ "الإنجازات المتوقعة" من الحرب على غزة، وكذلك بالساحة الفلسطينية بشكل عام أنه "رغم المناورات التي ينفذها الجيش، لا يزال الدعم الحقيقي لحماس مستمرا".
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