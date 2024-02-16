مستوطنون يحرقون منزلا ومركبة وبركسين شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم 16-2-2024 وفا-أحرق مستوطنون، اليوم الجمعة، منزلًا ومركبة وبركسين لتربية الماشية في برية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات لمراسلنا، بأن مجموعة من مستوطني "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين، هاجموا القرية وأحرقوا منزلا ومركبة وبركسين لتربية الماشية وتخزين مستلزماتها، تعود للمواطن إبراهيم عويضة سواركة.

يشار إلى أن المستوطنين صعّدوا هجمتهم الاستعمارية في برية كيسان، من اعتداءات على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم.