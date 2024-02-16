مستوطنون يحرقون منزلا ومركبة وبركسين شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم 16-2-2024 وفا-أحرق مستوطنون، اليوم الجمعة، منزلًا ومركبة وبركسين لتربية الماشية في برية كيسان شرق بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات لمراسلنا، بأن مجموعة من مستوطني "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين، هاجموا القرية وأحرقوا منزلا ومركبة وبركسين لتربية الماشية وتخزين مستلزماتها، تعود للمواطن إبراهيم عويضة سواركة.
يشار إلى أن المستوطنين صعّدوا هجمتهم الاستعمارية في برية كيسان، من اعتداءات على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم.
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