حزب الله وحركة أمل ينعيان 5 من عناصرهما قتلوا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- نعت "حركة أمل" ثلاثة من منتسبيها قتلوا بضربة إسرائيلية استهدفتهم فجر اليوم في أحد المنازل ببلدة القنطرة جنوب لبنان، كما نعى "حزب الله" اثنين من عناصره قتلا بقصف إسرائيلي.
وقالت "حركة أمل" في بيان: "بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" الشهـيد علي حسن عيسى (فلاح) من بلدة جبشيت مواليد 1971، الشهيد المجاهد قاسم نزار برو (مصطفى) من بلدة الشرقية مواليد 1996، الشهيد المجاهد محمد حسين سعيد (أبو مريم) من بلدة القصيبة مواليد 1995، الذين استشهدوا أثناء قيامهما بواجبهم الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".
بدوره قال "حزب الله" في بيانين منفصلين: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي درويش "مهدي" مواليد عام 1995 من بلدة صربين، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس.
والشهيد المجاهد مصطفى خضر قصير "حيدر الكرار" مواليد عام 1991 من بلدة دير قانون النهر، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".
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