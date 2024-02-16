حزب الله وحركة أمل ينعيان 5 من عناصرهما قتلوا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- نعت "حركة أمل" ثلاثة من منتسبيها قتلوا بضربة إسرائيلية استهدفتهم فجر اليوم في أحد المنازل ببلدة القنطرة جنوب لبنان، كما نعى "حزب الله" اثنين من عناصره قتلا بقصف إسرائيلي.

وقالت "حركة أمل" في بيان: "بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" الشهـيد علي حسن عيسى (فلاح) من بلدة جبشيت مواليد 1971، الشهيد المجاهد قاسم نزار برو (مصطفى) من بلدة الشرقية مواليد 1996، الشهيد المجاهد محمد حسين سعيد (أبو مريم) من بلدة القصيبة مواليد 1995، الذين استشهدوا أثناء قيامهما بواجبهم الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".

بدوره قال "حزب الله" في بيانين منفصلين: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي درويش "مهدي" مواليد عام 1995 من بلدة صربين، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس.

والشهيد المجاهد مصطفى خضر قصير "حيدر الكرار" مواليد عام 1991 من بلدة دير قانون النهر، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".