توتر في كابينيت الحرب... محادثات غانتس مع الأميركيين تثير شكوك نتنياهو

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- تصاعدت التوترات الداخلية في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي لتصل إل ذروتها، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الخميس، في ظل العلاقات المشحونة بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس "المعسكر الوطني"، الوزير بيني غانتس.

ونقلت القناة الرسمية الإسرائيلية عن مصدر في "كابينيت الحرب" أن نتنياهو متشككا من المحادثات المكثفة التي يجريها غانتس مع المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في إطار قناة الاتصال المباشرة بين غانتس والمسؤولين في واشنطن.

وكان عضو كابينيت الحرب عن "المعسكر الوطني"، غادي آيزنكوت، قد وجه انتقادات حادة لنتنياهو، في أعقاب امتناع الأخير عن إطلاع أعضاء الكابينيت وإشراكهم في القرارات التي اتخذها بشأن الوفد الذي شارك في محادثات القاهرة، الثلاثاء الماضي.

وقال آيزنكوت إن هذا "سلوك خطير يتناقض مع الاتفاقات (الائتلافية بين الجانبين التي تشكلت على أساسها حكومة الطوارئ في أعقاب بدء الحرب على قطاع غزة)، ومن غير المقبول أن يتخذ رئيس الحكومة هذه القرارات بمفرده".

وبحسب القناة، فإن نتنياهو وغانتس لم يتحدثا مع بعضهما البعض في الأيام القليلة الماضية إلا نادرا.

ولفتت التقارير إلى اجتماعين في غضون ساعات جمعا بين غانتس وآيزنكوت، الأربعاء، إثر إقدام نتنياهو على إقصائهما من عملية اتخاذ القرار بعدم إرسال الوفد الأمني الرفيع إلى اجتماعات القاهرة.

واعتبرت "كان 11" أن الخلاف الأخير يظهر حجم التوتر في كابينيت الحرب، ليضاف إلى الخلافات بين "المعسكر الوطني"، برئاسة غانتس، و"الليكود"، برئاسة نتنياهو، بشأن أهداف الحرب على غزة وأولوياتها، وما يسمى بـ"اليوم التالي" للحرب.



