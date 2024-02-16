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الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني مع تقييم المستثمرين لتوقعات خفض الفائدة

2/16/2024 3:11:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- يتجه الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي اليوم الجمعة بعد الارتفاع غير المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة مما دفع المتداولين إلى إعادة حساب توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة.

ومع هذا، عوضت السبائك بعض الخسائر بعد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

وبحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.40 دولار للأوقية (الأونصة) وخسر ما يزيد عن واحد بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن. وبلغت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2015.30 دولار للأوقية.

(رويترز)


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