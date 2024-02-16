الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني مع تقييم المستثمرين لتوقعات خفض الفائدة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- يتجه الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي اليوم الجمعة بعد الارتفاع غير المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة مما دفع المتداولين إلى إعادة حساب توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة.
ومع هذا، عوضت السبائك بعض الخسائر بعد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.
وبحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.40 دولار للأوقية (الأونصة) وخسر ما يزيد عن واحد بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن. وبلغت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2015.30 دولار للأوقية.
(رويترز)
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