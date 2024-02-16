المرور السعودي يعلق على حادثة انحراف مركبة نتج عنه إصابة امرأتين

أكد المتحدث الرسمي للمرور السعودي بأن المحتوى المرئي الذي تضمن انحراف مركبة عن مسارها وأدى إلى إصابة امرأتين تم مباشرته على الفور، وتم إحالة قائد المركبة لهيئة المرور بالمملكة.

وذكر المرور السعودي عبر صفحته الرسمية عبر منصة إكس: "أوضح المتحدث الرسمي لـ #المرور_السعودي أن المحتوى المرئي المتضمن انحراف مركبة عن مسارها، تمت مباشرته في حينه، ونتج عنه إصابة امرأتين، وجرى إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية".

وكان قد تم تداول فيديو لمركبة تحركت بسرعة شديدة باتجاه امرأتين ما أدى إلى إصابتهما على الفور.



