القصة كاملة.. إسدال الستار على مسلسل مبابي وباريس سان جيرمان يعلن رحيله رسمياً

حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي مستقبله أخيرًا، بإعلانه عدم الاستمرار مع ناديه باريس سان جيرمان، عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي أكد عليه البي أس جي أيضًا في بيان رسمي.

وحاول باريس، على مدار الأشهر الماضية، إقناع مبابي بالتجديد مقابل امتيازات مالية ضخمة، لكن اللاعب الفرنسي الذي طالما ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، صمد أمام العروض المغرية، وقرر الرحيل بالمجان في الصيف المقبل.

ويرصد «البيان» خلال الأسطر التالية، القصة الكاملة لكواليس رحيل مبابي عن باريس ووجهته المقبلة، حسب ما جاء في الصحافة العالمية، بالترتيب الزمني.

مبابي يتخذ قرار الرحيل

أكد خبير انتقالات الأندية الأوروبية فابريزيو رومانو، أن مبابي أبلغ رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، بالرحيل مجانًا عن حديقة الأمراء، عقب نهاية الموسم الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لم يتم الاتفاق على بنود الرحيل بشكل كامل، لكن المؤكد أن اللاعب سيرحل في الصيف المقبل بنهاية فترة عقده مع باريس 30 يونيو 2024، وسط تكهنات بإمكانية انتقاله بالمجان إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

باريس يعلن رحيل مبابي

أعلن باريس سان جيرمان، رحيل مبابي، بنهاية الموسم الجاري، بعد فترة طويلة شهدت غموضًا حول موقف النجم الفرنسي، وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن باريس أصدر بيانًا رسميًا، وأرسله إلى وسائل الإعلام يعلن فيه رحيل مبابي عن صفوفه بنهاية الموسم الجاري.

وجاء في البيان: "يؤكد نادي باريس أن كيليان أبلغنا بقرار رحيله في نهاية موسم 2024، ولم يتم الاتفاق بعد على شروط الرحيل بشكل كامل".

مبابي إلى ريال مدريد

ووافق مبابي على الانضمام لصفوف ريال مدريد، بداية من الموسم الجديد، بحسب ماتيو موريتي الصحفي بشبكة "Relivo" الإسبانية، الذي قال إن مبابي وافق بالفعل على الانضمام إلى الميرنغي، وقال "نعم"، ليحقق رغبته أخيرًا، بالذهاب إلى النادي الملكي.

وأضاف موريتي: "بعد ضمان مستقبل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وتمديد تعاقده مع النادي، كان فلورنتينو بيريز رئيس الريال متفائلاً بشأن ضم مبابي، وكان الشعور أن كيليان سيصل، وأن الفترة الطويلة من المفاوضات ستؤتي ثمارها بالنهاية، لا تزال تفاصيل الاتفاق بين مبابي وريال مدريد بحاجة إلى الانتهاء منها، وهو ما سيحدث في الأسابيع المقبلة، خصوصًا أن القرار الأصعب بمغادرة باريس سان جيرمان تم اتخاذه بالفعل".

مبابي يطالب الخليفي بعدم إثارة المشاكل ورد فعل مفاجىء من الأخير

وعن كواليس اتخاذ مبابي لقرار إبلاغ النادي الفرنسي برحيله خلال الوقت الراهن، وقبل ما يقرب من 4 أشهر على انتهاء فترة عقده، قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن مبابي اتخذ قرار الرحيل منذ فترة، وكان يود إبلاغ ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي بالأمر، لكنه لم يحصل على فرصة مناسبة، سوى الثلاثاء الماضي.

وواصلت الصحيفة: "مبابي طلب من الخليفي، عدم إثارة المزيد من الخلافات في الأسابيع المقبلة، وأن يتقبل قرار رحيله عن حديقة الأمراء بصدر رحب".

وقال مراسل صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن مبابي أبلغ الخليفي بقراره عقب مران الثلاثاء الماضي، الذي أقيم بحضور جماهير الفريق، وأضاف أن رئيس النادي فور علمه بقرار مبابي استدعى على الفور لويس إنريكي مدرب باريس، ولويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي لإبلاغهما بالأمر.

وقال روثين فلامي الإعلامي بقناة RMC: "ناصر الخليفي، أخبرني بوجود خيبة أمل من قرار مبابي، لكن في الوقت نفسه، الخليفي شدد على كونه رجل أعمال، واعتاد بالفعل على فكرة خسارة جزء من استثماره في بعض الصفقات".

وعن رد فعل الخليفي، كشف فلامي عن مفاجأة، قائلاً: "الخليفي أشاد بموقف مبابي، وأعرب عن تقديره له، لأن اللاعب جاء ليعلن قراره وجهًا لوجه أمامه، وباريس لن يعاقب مبابي على موقفه بالرحيل بنهاية الموسم الجاري، كما أن الخليفي سعيد بإجمالي استثماراته".

ماذا سيفعل باريس بأموال مبابي؟

وسيوفر باريس أموالاً ضخمة بعد الرحيل الوشيك لمبابي، حيث أكدت صحيفة "The Athletic" الإنجليزية، أن إدارة النادي الفرنسي ستوفر ما يقرب من 200 مليون يورو سنويًا برحيل مبابي الصيف المقبل، مشيرة إلى أن الإدارة الباريسية تنوي استغلال هذا المبلغ، في التركيز على العناصر الشابة وبناء فريق جماعي.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن باريس يستهدف أيضًا عددًا من النجوم للتعاقد معها خلال الصيف المقبل، يأتي في مقدمتها جافي لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا، الذي يغيب حتى نهاية الموسم الجاري، بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لا يفكر في الاستغناء عن جافي الذي يمتد عقده حتى 2026، لأنه مستقبل الفريق وركيزة أساسية، وكذلك اللاعب لا ينوي الرحيل، مشيرة إلى أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني، واستعداد باريس لتقديم عرض

مغر

قد يغير هذه الخطط والحسابات.

صفقة مبابي تهدد نجم ريال مدريد

وبعدما أوشك ريال مدريد على تحقيق حلم جماهيره بالتعاقد مع مبابي، أشارت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن هناك توابع سلبية على هذه الصفقة التاريخية، موضحة أن مبابي لن يحل أزمة المهاجم في تشكيلة ريال مدريد الموسم المقبل، خاصة إنه من المتوقع أن يلعب في مركز الجناح كما اعتاد منذ بداية مسيرته.

وأكدت الصحيفة، أن هذا الأمر سيؤثر بالسلب على أحد أجنحة ريال مدريد، وبالتحديد رودريغو دو غوس نجم الميرنغي، في ظل تألق فينيسيوس جونيور فضلاً عن كونه أحد نجوم الفريق بالسنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يضطر ريال مدريد لوضع رودريغو بقائمة الراحلين في الصيف، خاصة إنه من المستحيل التفريط في فينيسيوس.

ورغم ما ذكرته الصحيفة، إلا أنه على أرض الواقع يشغل مبابي عادة مركز الجناح الأيسر، الذي ينشط فيه فينيسيوس أيضًا، فيما يلعب رودريغو كجناح أيمن.

برشلونة يراقب الأوضاع

ويتابع مسؤولو برشلونة أنباء الانتقال المحتمل لمبابي، إلى الغريم التقليدي ريال مدريد، وكتب الصحفي الإسباني خوتا جوردي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ملف مبابي محل نقاش داخل مكاتب برشلونة، عندما تواجدت هناك كانوا يسألونني إذا كان اللاعب وقع بالفعل مع ريال مدريد".

تشواميني مستمتع بالمشاهدة

وأثار الفرنسي أوريلين تشواميني نجم ريال مدريد، حالة من الجدل بعد الإعلان عن رحيل مواطنه مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان، وبالطبع اقتراب انضمامه إلى صفوف ريال مدريد، حيث نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، واضعًا بها أيقونة "الفشار"، في إشارة إلى أنه يشاهد الأحداث الجارية مستمتعًا، على غرار مشاهدي عروض السينما.

وأكد تشواميني في تصريح سابق الأيام الماضية، أنهم يتحدثون عن الصفقة المحتملة، بضم مبابي، داخل غرف ريال مدريد المغلقة، وقال في تصريحات صحفية: "لم يخبرني مبابي بأي شيء عن انتقاله لريال مدريد، وحتى لو فعل ذلك فلن أخبركم، بالفعل نحن نتحدث عنه في غرفة تبديل الملابس، لأنه موضوع مهم، ونأمل أن تستقر الأمور في الأسابيع المقبلة".

نادال يتمنى رؤية مبابي بقميص ريال مدريد

أعرب نجم التنس وأحد مناصري ريال مدريد، الإسباني رافائيل نادال، أنه يتمنى انضمام مبابي إلى صفوف الميرنغي الموسم المقبل، مصرحًا لقناة "لا سيكستا"، إنه يتفهم الضغوط التي كانت تحيط بمبابي، حينما رفض عرض الريال قبل عامين.

وقال نادال: "مبابي باريسي وهي مدينته، وفوق كل ذلك قدموا له كل المال الذي يحلم به، أتفهم الضغوط التي كانت تحيط به، وأن قراره لم يكن يروق للإسبان، لكني آمل أن يتخذ قرارًا مختلفًا هذه المرة، بالطبع أريد مشاهدة مبابي في ريال مدريد".

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