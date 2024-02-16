زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب ملاطية بوسط تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.1

درجات على مقياس ريختر قضاء "أقجه داغ" في ولاية ملاطية الواقعة وسط تركيا، في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، عبر موقعها الإلكتروني، إن الزلزال وقع الساعة54ر06 بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأوضحت "أفاد" أن عمق الزلزال بلغ 9ر8 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم يصدر بيان من السلطات المعنية حول ما إذا كان الزلزال قد تسبب بأضرار في الولاية .

يذكر أن زلزالين بقوة 7ر7 درجات و6ر7 درجات على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير العام الماضي 2023، وأعقب ذلك آلاف الهزات الأرضية. وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.

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