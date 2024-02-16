بلدية دبي تُطلق فعالية «سوق رمضان» غداً السبت

تنطلق غداً السبت 17 فبراير، فعالية "سوق رمضان" التي تُنظمها بلدية دبي لغاية 9 مارس 2024، وذلك في شارع البلدية القديم ضمن السوق الكبير في بر ديرة، أحد أقدم الأسواق التقليدية التي يرتادها أهالي دبي كمقصد للتسوق وشراء احتياجاتهم الشخصية والمنزلية، إضافةً إلى ما يضمّه من أنشطة تجارية لعرض المنتجات الغذائية والشخصية وغيرها.

ويُعدّ سوق رمضان إحدى أبرز الفعاليات والعادات التراثية القديمة المتوارثة التي تحتفي بقدوم شهر رمضان المبارك في إمارة دبي، ويستهدف جذب شرائح واسعة من أفراد المجتمع المواطنين والمقيمين والسياح والزوار، للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة بأسعار تنافسية.

وستتضمن الفعالية، سوقاً مصغراً إلى جانب السوق التراثي الذي يحتوي كافة المستلزمات الخاصة بالتجهيزات الرمضانية ومنتجات للاحتفال بفعالية "حق الليلة"، إلى جانب خدمات عامة وعروض ترفيهية حية وفعاليات خاصة بالأطفال.

تشجيع

وتولي بلدية دبي اهتماماً وعنايةً بالغةً بتطوير الأماكن التراثية والأسواق القديمة في الإمارة، وتُسخِّر مواردها وإمكانياتها لتنظيم الفعاليات، والأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية، وذلك تعزيزاً لرمزيتها التراثية والتاريخية، إضافةً إلى جهودها في دعم المستثمرين وتشجيع الاستثمار فيها، فضلاً عن توفير مرافق جاذبة ومتكاملة تجعل دبي أكثر جاذبية وجَودة للحياة، وتعزز من موقعها كمقصد سياحي عالمي. كما تهدف من خلال سوق رمضان إلى الترويج عن الأسواق التقليدية ومنتجاتها في الإمارة، والحفاظ على التراث وأصالة العادات القديمة الخاصة بالاستعداد للشهر المبارك".

وحددت بلدية دبي أوقات عمل سوق رمضان خلال فترة إقامته بين الساعة العاشرة صباحاً والعاشرة مساءً.

أسواق عريقة

وتعد أسواق ديرة التاريخية من أهم الأسواق التقليدية التجارية والمنتشرة قديماً والتي يعود تاريخها لمنتصف خمسينيات القرن التاسع عشر، حيث جرى ترميمها وإعادة تأهيلها وحصر أنواعها، حيث تضم السوق الكبير في بر ديرة والمعروف بسوق الظلام، الذي كان سوقاً مختلطاً تباع فيه بضائع مختلفة، وسوق المواعين أو المعدن حيث اعتاد الناس شراء حوائج المطبخ من قدور وصواني من هذا السوق.

كما تضم سوق لبيع الأقمشة الرجالية، وسوق المناظر كما كان مخصصاً لبيع بضائع متنوعة، إضافةً إلى سوق المطارح المخصص لبيع المساند والوسادات (التكي)، وسوق المواد الغذائية، وسوق الأدوات البحرية، وسوق الخِلَك (الأقمشة)، وسوق العطور، وسوق الذهب.

يذكر أن بلدية دبي تُنظّم سنوياً فعالية سوق رمضان كجزء من مبادراتها وجهودها في إقامة الفعاليات والمبادرات الداعمة للأنشطة السياحية والترفيهية والتجارية في إمارة دبي، والمشجعة على الاستثمار وزيادة الإقبال على المرافق العامة والأماكن الترفيهية المتنوعة التي تتمتع بها الإمارة.

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