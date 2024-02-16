الدولار يرتفع ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الخامسة على التوالي



ارتفع الدولار اليوم الجمعة ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الخامسة على التوالي إذ يقيم المتعاملون أحدث البيانات الاقتصادية ووسط توقعات قوية بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو، في حين استقر الين حول المستوى المهم معنويا عند 150 ينا للدولار.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة رئيسية 0.13 بالمئة إلى 104.40 اليوم الجمعة، بعد أن انخفض 0.4 بالمئة أمس الخميس. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية بواقع 0.3 بالمئة.

وتراجع الدولار أمس الخميس بعد بيانات أمريكية متباينة إذ انخفضت مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني في حين سلط تقرير منفصل الضوء على قوة سوق العمل.

وبددت سلسلة من البيانات الأمريكية القوية أي توقعات باقية بشأن تخفيضات مبكرة وعميقة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي، ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 80 بالمئة خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران بعد أن كانت الأسواق تتوقع أن يتجه المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة بداية من مارس آذار.

ويتوقع المتعاملون الآن تخفيضات بمقدار 94 نقطة أساس هذا العام، وهو أقرب إلى توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض 75 نقطة أساس، وأقل بشكل كبير من التخفيضات البالغة 160 نقطة أساس التي كانت تدور حولها التوقعات في نهاية 2023.

وتراجع الين الياباني 0.22 بالمئة إلى 150.26 للدولار، ويحوم حول مستوى 150، وهو المستوى الذي يضع السوق في حالة تأهب لتدخل محتمل من جانب اليابان.