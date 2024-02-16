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بالفيديو.. شرطة أبوظبي تدعو المشاة لاستخدام الأماكن المخصصة للعبور

2/16/2024 2:28:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم فيديوهات لخطورة عبور المشاة في الأماكن غير المخصصة لعبورهم .

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم واستخدام الجسور والأنفاق والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التى تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.

وحذرت من خطورة العبور العشوائي للطريق والذي يعتبر من أهم الأسباب الرئيسية لوقوع حوادث الدهس وحثت المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق والتأكد من خلو الشارع من المركبات.

وأكدت أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة، بالإشارة الى الجهود المستمرة لتحسين شروط السلامة المرورية، للمشاة والتي كان نتيجتها إنشاء العديد من الجسور على الطرق الداخلية والخارجية وتحسين معابر المشاة، و إنشاء ممرات سطحية محكومة بإشارات ضوئية، وإغلاق الفجوات بعمل الأسوار على الطرق المختلفة بما يعزز من سلامتهم .

وحثت السائقين على الانتباه لحركة عبور المشاة على الطرق والالتزام بخفض السرعات مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة تُعد مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق.

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