243 مليون درهم إيرادات صندوق الزكاة خلال عام 2023

صرح الدكتور محمد سليمان البلوشي أمين عام صندوق الزكاة بالإنابة أنَّ إيرادات صندوق الزكاة لعام 2023م بلغت نحو 243 مليوناً 138ألفاً و 74 درهماً، حيث حقق الصندوق المستهدف بنسبة 9% ويأتي هذا التصريح التزامًا من صندوق الزكاة بمبدأ الإفصاح والشفافية لتعزيز مبادئ الحوكمة المعتمدة في صندوق الزكاة.

وأضا

: إن الصندوق نجح – بفضل الله - في العام 2023م في تحقيق أهدافه

المخطط لها بالوصول إلى أكبر شريحة من المزكين وتحقيق الإيرادات المستهدفة في خططه الاستراتيجية المعتمدة؛ حيث بلغ عدد المزكين الذين أسندوا للصندوق مهمة توزيع أموال زكاتهم من خلال قنوات الدفع التي بلغت 43 قناة هو

231,168 مائتين وواحد وثلاثون ألف و ومئة وثمانية وستون مزكٍ من خلال مختلف قنوات التحصيل، تصدرتها الإيرادات من خلال القنوات المباشرة حيث بلغت

130مليون و308ألف و290درهماً، ثم تلتها الإيرادات من خلال

القنوات الذكية بمبلغ قدره 66 مليون و371 ألف و23 درهماً ، وأخيرًا القنوات الإلكترونية حيث بلغت 46 مليون و 458 ألف و761درهم.

وأشار إلى أن الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من التخطيط سعياً نحو الريادة والتميز، كل هذا نابع من خططه الاستراتيجية والتشغيلية، وثقة المزكين في صندوق الزكاة الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم؛ وذلك تطبيقاً لنظام الحوكمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية، حيث يقوم الصندوق بإطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة وبصورة دورية.

وأكد البلوشي أن المزكي يستطيع أن يدفع زكاته بكل سهولة ويسر، وضمن خطوات واضحة ومختصرة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق باستخدام البطاقات الائتمانية، وأيضاً من خلال البوابات الرقمية للشركاء وتشمل: دبي الرقمية، والبنوك ونحوها، وأيضًا عبر الهاتف المحمول، وخدمة الرسائل النصية القصيرة SMS مع مؤسسة اتصالات، وغيرها من الوسائل التي من شأنها تيسير عملية دفع الزكاة.



وجدد الأمين العام شكره وتقديره لجموع المزكين الذين ساهموا بزكواتهم، مؤكداً مواصلة العمل على نشر الوعي بفريضة الزكاة لدى الجميع، من خلال استخدام شتى الوسائل المتاحة سواء من ناحية التكنولوجيا المتطورة أو عن طريق الحملات الإعلامية المكثفة، وذلك في سبيل تحقيق مجتمع متراحم ومتكافل.





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