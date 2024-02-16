أخبار برشلونة.. «غربلة» داخل البرسا وملف دي يونغ يزداد تعقيدًا

تشهد الفترة الجارية، مفاجآت بشأن مستقبل بعض لاعبي برشلونة، حيث يقترب 3 لاعبين من الرحيل، برغبة متبادلة مع إدارة النادي الكتالوني، بينما أصبح ملف تجديد عقد،

النجم الهولندي فرينكي، أكثر تعقيدًا.

ويرصد «البيان» خلال الأسطر التالية، آخر المستجدات الخاصة بنادي برشلونة، بحسب ما جاء في الصحافة العالمية بتاريخ اليوم الجمعة 16 فبراير 2024.

قالت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة، لا يشعر بالراحة داخل صفوف الفريق الكتالوني، ويدرس الرحيل بنهاية الموسم الحالي، مشيرة إلى أن اللاعب منزعج بسبب المركز الذي يلعب فيه منذ فترة، وأكد على ذلك سرًا وعلنًا، لكن دون جدوى، لذلك فإن رحيله بات قريبًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة تدرس رحيل بعض اللاعبين في الصيف، ومن المتوقع أن يكون كوندي أحد هؤلاء الذين سيسمح لهم بالرحيل.

وفي نفس الشأن، قالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أنه من المتوقع أن تكون هناك منافسة قوية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي للتعاقد مع كوندي، حال رحيله عن برشلونة في الصيف.

وشارك كوندي صاحب الـ 25 عامًا، في 30 مباراة مع برشلونة في الموسم الجاري بمختلف المسابقات، صنع خلالها 3 أهداف وسجل هدفين.

بالدي يلحق بجول كوندي

وفتح برشلونة الباب أمام إمكانية بيع أليخاندرو بالدي الظهير الأيسر، حال تلقي عرضًا ماليًا مغريًا نظير بيعه، بحسب "إل موندو ديبورتيفو".

وأكدت الصحيفة، أن هذه الخطوة تتوقف على مدى موافقة بالدي على خطوة الرحيل في الصيف المقبل، مشيرة إلى أن بالدي البالغ من العمر 20 عامًا وقع عقدًا جديدًا في سبتمبر الماضي مع البرسا يمتد حتى صيف 2028، ويتضمن شرط جزائي قيمته مليار يورو.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لا ينوي تجديد عقد ماركوس ألونسو الذي سينتهي في يونيو المقبل، مشيرة إلى أن فتح باب الاستغناء عن بالدي الذي سيغيب لنهاية الموسم بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي، سببه ظهور اللاعب الشاب هيكتور فورت صاحب الـ 17 عامًا بمستوى مميز.

وختمت الصحيفة، بأن فورت مع جواو كانسيلو، خياران أساسيان لشغل الجبهة اليسرى في برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري.

دي يونغ يصدم برشلونة

ومن ناحية أخرى، اتخذ الهولندي فرينكي دي يونغ نجم برشلونة، قرارًا مفاجئاً، بعدما قدمت إدارة النادي الكتالوني عرضًا للاعب من أجل تجديد عقده، وأكدت إنه إذا لم يوافق عليه سيتم التحرك لبيعه، في ظل اهتمام العديد من كبار أندية أوروبا بضمه.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن دي يونغ ليس مستعدًا للمساس بعقده الحالي مع برشلونة الذي ينتهي في صيف 2026، ولن يقبل الضغوط من أجل الرحيل في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن اللاعب لا يريد الرحيل ولا يريد التجديد، وهو الموقف الذي اتخذه بالفعل في صيف 2022، عندما رفض الذهاب لمانشستر يونايتد.

وأشارت، إلى أن دي يونغ سئم من فتح هذا الملف دائمًا حين يمر برشلونة بأزمة رياضية كبيرة، بدلاً من التركيز على محاولة إنقاذ الموسم.

وجذب دي يونغ أنظار أندية باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، لكن من المتوقع أن يطلب برشلونة مقابل مادي كبير نظير بيعه.

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