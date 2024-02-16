دبي ..بيع قطعة أرض بـ 3.58 مليارات درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد السوق العقاري في دبي اليوم صفقة مبايعة لقطعة أرض بقيمة 3.58 مليارات درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بلغت مساحة الأرض 59.6 مليون قدم مربع، ليصل بذلك سعر القدم الواحد إلى 60 درهم.
ومع هذه الصفقة الكبيرة في مستهل معاملات اليوم الجمعة، بلغت المبيعات العقارية 4.33 مليار درهم عبر 372 صفقة.
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