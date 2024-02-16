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دبي ..بيع قطعة أرض بـ 3.58 مليارات درهم

2/16/2024 2:28:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد السوق العقاري في دبي اليوم صفقة مبايعة لقطعة أرض بقيمة 3.58 مليارات درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بلغت مساحة الأرض 59.6 مليون قدم مربع، ليصل بذلك سعر القدم الواحد إلى 60 درهم.

ومع هذه الصفقة الكبيرة في مستهل معاملات اليوم الجمعة، بلغت المبيعات العقارية 4.33 مليار درهم عبر 372 صفقة.

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