اسكتلندا تستعرض أفضل منتجاتها في «جلفود 2024»

تشارك إسكتلندا في معرض الخليج للأغذية (جلفود 2024) الأسبوع المقبل، حيث تعرض 15 شركة ومنظمة إسكتلندية أفضل منتجاتها من الأغذية والمشروبات في أكبر معرض للأطعمة والمشروبات في العالم ضمن نشاطات الهيئة الإسكتلندية للتنمية الدولية.

ومن الشركات التي تعرض منتجاتها خلال الفعالية كل من (Dean's) الشركة الرائدة في صناعة البسكويت، وجبن التشيدر من (Lactalis McLelland)، وشركة (Macduff) لمنتجات المحار، وشركة (The Natural Fruit and Beverage). كما يسلط الوفد المشارك الضوء على الاستدامة ويستعرض أول منتجات لحوم الضأن الإسكتلندي في المنطقة.



يذكر أن «لحم الضأن الإسكتلندي» قدم في دولة الإمارات لأول مرة في شهر نوفمبر 2023، وخلال فعاليات استقبال سانت أندروز الذي أقيم على هامش فعاليات افتتاح مؤتمر (COP28). وانضم رئيس الوزراء الإسكتلندي حمزة يوسف إلى 21 شركة إسكتلندية في قطاع الأغذية والمشروبات التي تعمل في دولة الإمارات أو أرادت دخول السوق حينها، وشاركت لعرض منتجاتها. وجاء الاستقبال إيذاناً بانطلاق أنشطة إسكتلندا في (COP28) وداعماً لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بدعم من الهيئة الإسكتلندية للتنمية الدولية.



وتعود إسكتلندا لعرض أفضل منتجاتها من الأطعمة والمشروبات خلال فعاليات معرض «جلفود 2024» بين 19 و23 فبراير، ومنها منتجات تقليدية مثل البسكويت والمأكولات البحرية، ومأكولات متخصصة كأفخر أنواع الجبن الكريمي الإسكتلندي (الكوارك) والأغلفة والعبوات الصديقة للبيئة.

وبينما تواصل الإمارات تركيزها على الاستدامة خلال عام 2024، تحقق إسكتلندا الريادة في العديد من مجالاتها، حيث تبدي الشركات المشاركة في الفعالية التزامها تجاه الاستيراد المسؤول في ممارسات الصيد والزراعة، وفي التعبئة والتغليف كاستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير والتسميد.

يشار إلى أن إطلاق «لحم الضأن» الإسكتلندي الحلال في الأسواق الإماراتية يعتبر من أبرز الإضافات إلى صادرات إسكتلندا إلى المنطقة، وذلك من خلال (Quality Meat Scotland) و(Woodhead Brothers) اللتان أطلقتا اللحوم لتصبح (Woodhead Brothers) أول شركة اسكتلندية تحصل على اعتماد للتوريد إلى أسواق الشرق الأوسط.



وقال جيمس كيتنغ، المدير الإقليمي للهيئة الاسكتلندية للتنمية الدولية: «تؤكد مشاركتنا من جديد في معرض جلفود مدى التزامنا تجاه عرض أفضل الأغذية والمشروبات التي تقدمها اسكتلندا للمنطقة. وبالتعاون مع زملائنا في شراكة الأغذية والمشروبات الاسكتلندية وهيئة المأكولات البحرية الاسكتلندية، وهيئة جودة اللحوم الاسكتلندية، تمكنت مجموعة واسعة من الشركات المختصة من المشاركة في الفعالية لهذا العام. ونتطلع إلى التواصل مع أبرز شركائنا التجاريين والموزعين وقادة القطاع خلال الفعالية من أجل تعزيز شراكاتنا القائمة وعقد شراكات جديدة.»



وتشارك اسكتلندا خلال فعاليات «جلفود 2024» ضمن جناح خاص بها في قاعة الشيخ سعيد 1، الجناح (S1-B4) في مركز دبي التجاري العالمي بين 19 و23 فبراير، حيث تعرض مجموعة من أجود الأغذية والمشروبات من اسكتلندا تقدمها 15 شركة مشاركة. وتؤكد مشاركة اسكتلندا في المعرض ريادتها في إنتاج الأغذية والمشروبات المستدامة، إذ يعتبر قطاع الأغذية والمشروبات أكبر قطاعات التصدير في الدولة، وتقترب قيمة صادراتها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 350 مليون جنيه إسترليني كل عام. وتتشارك الإمارات واسكتلندا تاريخاً طويلاً من العلاقات التجارية والاستيراد والتصدير، فيما تعدّ كلاهما وجهة بارزة في التميز الغذائي.

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