الطقس: منخفض جوي وأمطار غزيرة حتى الإثنين المقبل

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر فلسطين، اليوم الجمعة، بمنخفض جوي، ويكون الجو غائما، وباردا إلى شديد البرودة وماطرا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة،والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانًا على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما، باردا إلى شديد البرودة وتسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.وتوقعت "الأرصاد الجوية" أن يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي، يوم الأحد، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرود، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الإثنين المقبل، يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرود، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكّل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.



