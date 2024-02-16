مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطرة خلال معارك جنوبي قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل رقيب في صفوفه وإصابة جندي بجروح خطرة وعدد منهم بجروح متفاوتة، خلال المعارك في قطاع غزة.

وحسب موقع تابع لوزارة الجيش الإسرائيلية، ارتفع عدد قتلى الجيش إلى 571 والمصابين إلى 2909، منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر 1361.



