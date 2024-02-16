نتنياهو: نرفض الإملاءات الدولية بشأن التسوية مع الفلسطينيين ونعارض الاعتراف بدولة فلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الجمعة، إن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين"، كما شدد على المعارضة الإسرائيلية لـ"الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية".

جاءت تصريحات نتنياهو في بيان صدر عنه في أعقاب جلسة عقدها المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، على خلفية التقارير التي تحدثت عن إمكانية التحرك نحو اعتراف أميركي ودولي بدولة فلسطينية، في إطار الرؤية الأميركية للمنطقة في "اليوم التالي" للحرب على غزة.

وقال نتنياهو بعد اجتماع الكابينيت إن موقفه من الدولة الفلسطينية "يتلخص" بأن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، وستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية".

وأضاف أنه "لن يتم التوصل إلى تسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة"، وقال إن الاعتراف بدولة فلسطينية في أعقاب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، "يمنح جائزة ضخمة للإرهاب غير المسبوق، ويمنع أي تسوية مستقبلية للسلام".

وشدد نتنياهو على أنه أوضح موقفه هذا خلال جلسة الكابينيت. وكان الوزيران المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، قد أعلنا أنهما سيطالبان الكابينيت بإصدار قرار رسمي بمعارضة إسرائيل لإقامة دولة فلسطينية وفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

والخميس، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن "تسارع إلى استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني صارم لإقامة دولة فلسطينية، يمكن الإعلان عنه في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن "الضرورة الملحة لهذه الجهود ترتبط بشكل مباشر بوقف مقترح للقتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة والذي يتم التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وقطر ومصر".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وعرب أن "من شأن وقف إطلاق النار الأولي، الذي من المتوقع أن يستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل، أن يوفر الوقت لإعلان الخطة وتجنيد دعم إضافي واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة.

وقالت إن "المخططين يأملون أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن قبل بداية شهر رمضان الذي يبدأ في 10 آذار/ مارس الماضي، خشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة والضغط في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي لم تسمه قوله إن "المفتاح هو صفقة الرهائن" أي تبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة. وأشارت إلى "مخاوف جديدة من أن الهجوم الإسرائيلي الذي يلوح في الأفق على رفح، سوف يؤدي إلى دفع أزمة غزة إلى أبعادها القصوى ودفن صفقة الرهائن وجهود السلام طويلة الأمد".



