بايدن يحذر نتنياهو من شن هجوم في رفح دون حماية المدنيين

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، من شن إسرائيل عملية في مدينة رفح بقطاع غزة، دون وجود خطة لحفظ سلامة المدنيين.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن "كرر موقفه لناحية أن عملية عسكرية يجب ألا تتم من دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ تضمن أمن المدنيين في رفح"، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
فيما قالت وكالة "رويترز" إن بايدن أكد لنتنياهو "التزامه ببذل قصارى جهده لدعم إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن".
وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل عن مكتب نتنياهو أن بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو، الخميس، وأن المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة.
MENAFN16022024000205011050ID1107860072
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.