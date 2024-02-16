بايدن يحذر نتنياهو من شن هجوم في رفح دون حماية المدنيين

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، من شن إسرائيل عملية في مدينة رفح بقطاع غزة، دون وجود خطة لحفظ سلامة المدنيين.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن "كرر موقفه لناحية أن عملية عسكرية يجب ألا تتم من دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ تضمن أمن المدنيين في رفح"، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

فيما قالت وكالة "رويترز" إن بايدن أكد لنتنياهو "التزامه ببذل قصارى جهده لدعم إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل عن مكتب نتنياهو أن بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو، الخميس، وأن المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة.



