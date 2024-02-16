صور صادمة للإصابات في غزة تطارد طبيبا أردنيا في كل لحظة من حياته

-اضطررنا في بعض الحالات استخدام الأكياس البلاستيكية لتغطية الجراح العميقة

-من أصعب الأمور " المفاضلة بين الجرحى"، ما بين من يحصل على العلاج ومن يترك بدونه

-حالات تظل متروكة في قسم الطوارئ دون هوية معروفة

-فتاة تعرضت لإصابة بالرصاص في الرقبة، مما أدى إلى شلل رباعي، تنتظر الشفاء لتحضير كعكة عيد ميلادها

-الوضع في القطاع، لا يمكن وصفه بالكلمات العادية..

- شعب غزة جبار لا يحتاجون إلا دعمنا وتضامننا في هذه الأوقات الصعبة





"أسوء شيء لدى الطبيب بأنه قادر يعمل شيء للمصابين بس مش قادر يعالجه بسبب نقص الأدوية الطبية"، هذا من أبسط الأمور التي يقولها أحد الأطباء الأردنيين الذي كان متواجدا في إحدى المستشفيات في قطاع غزة، لمعالجة الإصابات الناتجة عن أشد الحروب قسوة في العالم، افتعلها الاحتلال الإسرائيلي على مدار ما يزيد عن 5 أشهر الماضية.



"تركنا كل شبر من غزة جريح وراءنا" يقول استشاري جراحة عامة الدكتور عبدالرحمن شاهر، بعدما قضى أسبوعين في المستشفى الأوروبي، معبرا عن الأثر العميق، الناتج عن مشاهد الألم والمعاناة التي شهدها هناك، حيث أصبحت الصور الصادمة للإصابات تطارده في كل لحظة من حياته، سواء أثناء تناوله للطعام، أو عند احتضانه طفله، أو حتى أثناء نومه، مما جعله يتغير كثيرا، على حد وصفه.





رحلة الوصول إلى غزة

غادر الدكتور عبدالرحمن ضمن بعثة طبية تطوعية إلى القطاع، كانت تضم عددا من الأطباء الأردنيين والأجانب من مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى ممرضين وفني تخدير، حاملين معهم المعدات الطبية الأساسية لتقديم العلاجات المناسبة

في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها المستشفيات في القطاع.

وصل الدكتور عبدالرحمن إلى القطاع بعد محاولات عدة

كانت فاشلة كانت في بداية الحرب في شهر تشرين الأول الماضي، وذلك عن طريق منظمة أجنبية، استطاع الفريق الطبي في الوصول إلى مصر لمدة يوم واحد، ثم انتقلوا إلى معبر رفح في 23 من شهر كانون الثاني الماضي، وظلوا هناك حتى

5 من شهر شباط الحالي.

تبلغ المسافة بين القاهرة

ورفح حوالي

400 كيلومتر، واستغرقت رحلة الطبيب عبدالرحمن ما يقارب 13 ساعة،

لحظة دخوله إلى معبر رفح، كان من المفترض أن يتجه إلى مستشفى ناصر، ولكن بسبب تعرضه لخطر كبير جراء محاصرة الاحتلال للمنطقة، وخروجه عن الخدمة، اضطر

الذهاب إلى المستشفى الأوروبي

الذي يقع شرق خان يونس، وهو أحد

أكبر المستشفيات في رفح.





قصص ممزوجة بالمتناقضات

المشاعر ممزوجة ما بين الخوف والفرح مليئة بالتناقضات لحظة دخولنا إلى القطاع، يصفها الدكتور عبدالرحمن " حيث كان الترحيب كبيرا بنا نظرا لكوننا الفريق الوحيد من الأردن، بينما كانت هناك وجوه أجنبية أخرى في المكان.

في البداية، اعتقدوا أننا من الخارج وتحدثوا معنا بالإنجليزية، ولكننا بابتسامتنا وكلماتنا أخبرناهم بأننا من الأردن، مما أدى إلى شعورهم بالفرح العارم بسبب الروابط القوية بين الشعبين.

لم يكن هناك وقت للراحة أو النوم، يوضح الدكتور عبدالرحمن، حيث كان المستشفى الأوروبي يعمل على مدار الساعة بشكل متواصل نظرا للكم الهائل من الجرحى والحالات الإنسانية الطارئة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على القطاع.



المستشفى كان يستقبل جميع أنواع الإصابات، سواء كانت للأطفال أو الكبار، وكان الفريق الطبي يتعامل معها بكل احترافية، بما في ذلك إزالة الشظايا من العين، والإصابات في الرأس، والبتر في الأطراف، والكسور في مختلف أنحاء الجسم، والجروح الباطنية التي اضطررنا في بعض الحالات استخدام الرقع بالأكياس البلاستيكية، لعدم وجود الأدوات الطبية اللازمة.

من بين التحديات التي يواجهها الأطباء، هي حالات العودة المفاجئة للمرضى بعد خروجهم من المستشفى، حيث يعانون من أعراض التهابات شديدة، يصعب على الأطباء تفسير أسباب هذه الحالات الطبية المعقدة، خاصة بعد إجراء لهم عمليات جراحية ومعالجة إصاباتهم.

العديد من القصص والحالات لا تزال عالقة في ذهن الدكتور عبدالرحمن، ومن بين أصعبها "مسألة المفاضلة بين الجرحى"، حيث يتوجب عليهم اتخاذ قرارات صعبة بشأن من يحصل على العلاج ومن يترك بدونه، بسبب نقص الموارد الطبية، مما يعتبر حكما بالموت بطريقة أخرى،

هذه الظروف تعد من بين أصعب التحديات التي يواجهها الأطباء، حيث لا توجد حلول أو خيارات تتيح إنقاذ جميع المرضى.





مرضى توفوا لأسباب بسيطة

مرضى فقدوا حياتهم بسبب مشاكل يمكن حلها بسهولة، فمثلا، توفي مريض بسبب نقص جرعة الإنسولين، وتوفي طفل رضيع بسبب البرد، وكان بإمكان إنقاذه لو كانت هناك بطانية دافئة، أما مرضى الغسيل الكلوي والسرطان، فتوفوا بسبب عدم توفر العلاج المناسب لهم.

تحدث الدكتور عبدالرحمن عن العمليات الكبرى التي يتم إجراؤها بسبب مشاكل بسيطة، مثل إجراء عملية لمبتوري الأقدام باستخدام كميات صغيرة من المخدر، نتيجة لنقص الإمدادات الطبية في المستشفى.

ومن بين القصص التي يشير الطبيب إليها، قصة فتاة تعرضت لإصابة بالرصاص في الرقبة، مما أدى إلى شلل رباعي، ولكنها تعبر بلغة بريئة عن رغبتها في الشفاء لتحضير كعكة في عيد ميلادها لكل طبيب قام بمعالجتها .

في ظل هذه الظروف الصعبة، تظهر مشاهد النازحين الذين يتواجدون في محيط المستشفى وداخله، حيث يواجهون خطر القصف والحروب، ويجدون الدعم والرعاية الطبية في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها.

في آخر يوم لي في المستشفى، هز صاروخ جدارها من الجهة الخارجية، وقد أحسست بالخوف والرعب يتسللان إلى قلبي يقول الدكتور عبدالرحمن،

ومع ذلك، لاحظت أن الأطباء الغزيين بدوا أكثر ثباتا، مستمرين في حديثهم ونقاشاتهم كما لو أن الأمر عاديا.

ويستذكر ما كان يتحدث به الأطباء الأجانب الذين شاركوا في العلاج، بأنهم لم يروا في العالم حروبا تشابه هذه الحرب في غزة، ولم يشهدوا إصابات بنفس الوحشية التي ترافق هذه الصراعات.







الأوضاع يصعب وصفها

"الوضع في القطاع، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، لا يمكن وصفه بالكلمات العادية"، بهذه العبارة يصف الدكتور عبدالرحمن ما شهدناه وعشناه في الأيام الأخيرة. فالمأساة التي تجتاح القطاع لا يستطيع الإعلام نقلها بكفاءة، لأن الكوارث الإنسانية التي نتجت عنها جعلت كل إصابة تصل إلى المستشفى حالة خطيرة، سواء كانت في البطن أو الأطراف أو الرأس، وكل شخص في القطاع يحمل معه قصة مأساوية؛ إما إصابة أو تدمير للمنزل أو فقدان أحد أفراد عائلته.

ومن الواضح أن الوضع في المستشفيات يتدهور بشكل خطير بسبب نقص المعدات الطبية والعلاجات الأساسية للجرحى والمصابين، مما يجعل الأطباء يعملون تحت ضغط هائل، حيث يتطوعون بدون استلام أي أجر نظير خدماتهم خلال هذه الأوقات الصعبة، ولكن حتى العمليات الطبية تواجه صعوبات بسبب نقص المخدر والمساعدين الفنيين والممرضين، الذين فقدوا أيضا جراء النزوح أو الاستشهاد.

وتزداد الضغوط النفسية على الأطباء بسبب مشاهدتهم الحالات البشعة التي تصل إليهم، مثل الحالات التي تظل متروكة في قسم الطوارئ دون هوية معروفة، وكل هذه الظروف الصعبة و المأساوية تجعل الوضع يبدو يائسا ومرهقا للجميع.

ولكن على الرغم من كل هذه التحديات، فإن الدكتور عبدالرحمن يعبر عن استعداده للعودة مرة أخرى إلى القطاع، لأنه يؤمن بأنه يستطيع تقديم الدعم الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني في هذه اللحظات الصعبة.



على الرغم من أن الناس في غزة يشعرون بالعزلة، إلا أنهم يستمرون في متابعة كل الأحداث ويعرفون ما يحدث في العالم، ولكنهم يتمنون المزيد من الدعم والتضامن من جانب المجتمع العربي والدولي.

في النهاية، يجب علينا جميعًا أن ندرك أن شعب غزة شعب جبار يتحمل الصعاب بكل شجاعة وصمود، وهم يحتاجون إلى دعمنا وتضامننا في هذه الأوقات الصعبة.