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استشهاد 3 مرضى نتيجة توقف الأكسجين بعد انقطاع الكهرباء داخل مجمع ناصر

2/16/2024 2:18:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن التيار الكهربائي انقطع بمجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولدات.

وتابعت ان 3 مرضى في العناية المركزة استشهدوا نتيجة توقف الأكسجين بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي.
وحملت وزارة الصحة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية في المجمع، وناشدت جميع المؤسسات الأممية سرعة التدخل لإنقاذهم.


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