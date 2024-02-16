استشهاد 3 مرضى نتيجة توقف الأكسجين بعد انقطاع الكهرباء داخل مجمع ناصر

استشهاد 3 مرضى نتيجة توقف الأكسجين بعد انقطاع الكهرباء داخل مجمع ناصر
التاريخ
2/16/2024 2:18:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الصحة في غزة إن التيار الكهربائي انقطع بمجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولدات.
وتابعت ان 3 مرضى في العناية المركزة استشهدوا نتيجة توقف الأكسجين بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي.
وحملت وزارة الصحة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية في المجمع، وناشدت جميع المؤسسات الأممية سرعة التدخل لإنقاذهم.
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