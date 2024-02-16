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مقتل جندي إسرائيلي بمعارك جنوبي قطاع غزة

2/16/2024 2:18:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل جندي من قواته وإصابة آخر من سلاح المظليين بجروح خطرة خلال معارك جنوبي قطاع غزة.


وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الإحتلال إلى 572 منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى 235 منذ بدء الإجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته.

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