11 شهيدا في غارات الاحتلال على منزلين في رفح

MENAFN - Al Wakeel News)استشهد 11 فلسطينيا بقصف الاحتلال على منزلين في رفح جنوبي قطاع غزة فجر اليوم الجمعة .

وأكدت مصادر أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في النصر يعود لعائلة زعرب، ما أدى لارتقاء سبعة شهداء وإصابة آخرين.



وكان استشهد فلسطينيان على الأقل وجرح آخرون، مساء أمس، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزلين لعائلة صبّاح وعفانة في شارع السكة شرق جباليا شمال قطاع غزة.



وأفادت مصادر بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثماني شهيدين وعدد من الجرحى من تحت أنقاض المنزلين، وما زالت تبحث عن عالقين، وتحاول إخماد حريق نشب في المكان جراء القصف الإسرائيلي.

