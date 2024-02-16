انطلاق المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن وتلاوته غدا

انطلاق المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن وتلاوته غدا
التاريخ
2/16/2024 2:18:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عن انطلاق فعاليات المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في دورتها الـ 18 يوم غد السبت.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة الدكتور علي الدقامسة في بيان صحفي، إن المسابقة ستستمر حتى يوم الخميس 22 شباط الحالي، وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين في احتفال كبير تقيمه الوزارة.
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