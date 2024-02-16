استطلاع لمعاريف: أغلبية الإسرائيليين مع شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان

استطلاع لمعاريف: أغلبية الإسرائيليين مع شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان
التاريخ
2/16/2024 2:18:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أظهر استطلاع رأي لصحيفة معاريف أن 71% من الإسرائيليين يعتقدون أن على إسرائيل شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان.
كما أظهر الاستطلاع أن نصف الإسرائيليين يعارضون قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم إرسال وفد أمني للقاهرة لبحث صفقة تبادل المحتجزين.
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