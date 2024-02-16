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تباين أسعار النفط لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

2/16/2024 2:18:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تباينت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، بعدما عززت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة آمال بدء الفدرالي خفض معدل الفائدة في وقت أبكر من المتوقع.


وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا طفيفا بـ 0.08 بالمئة إلى 82.79 دولار للبرميل. بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات إلى 78.09 دولار للبرميل، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وارتفع الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة في تسوية الخميس إذ عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأميركية الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون إيجابيا للطلب على النفط.

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