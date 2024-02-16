وسائل إعلام عالمية :“قمة الحكومات” أكدت أهمية التعاون بين الدول لتعزيز بيئة الابتكار



لا تزال أصداء القمة العالمية للحكومات تحظى باهتمام وسائل الإعلام العالمية، التي أكدت أن القمة شهدت مناقشات متنوعة ومثمرة في مختلف المجالات، كما أكد الحضور أهمية دور الحكومات في تسخير الابتكارات لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأضافت وسائل الإعلام العالمية، أن فعاليات القمة أكدت أهمية التعاون بين الدول والحاجة إلى التكيف الاستباقي مع التغيرات التكنولوجية، وعلى دور الحكومات في تعزيز بيئة مواتية للابتكار والنمو.

فمن جانبها قالت وكالة“بي ان ان الهندية المستقلة”، إن العالم وجه أنظاره نحو مدينة دبي التي استضافت القمة العالمية للحكومات مع وجود تركيا والهند وقطر كضيوف شرف، وانطلق الحدث في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، تحت شعار " استشراف حكومات المستقبل".

وأشارت إلى أن القمة ركزت على تأثير التقدم التكنولوجي على مختلف القطاعات، والتأكيد على دور الحكومات في تسخير هذه الابتكارات لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وقالت إن ضيوف الشرف هذا العام جلبوا وجهة نظر فريدة إلى الطاولة، فقد شاركت تركيا، بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المزدهر، رؤاها حول مد الجسور بين الثقافات الشرقية والغربية من خلال الابتكار، بينما سلطت الهند، وهي قوة تكنولوجية قوية، الضوء على قصص نجاحها في الحوكمة الرقمية والتنمية المستدامة.

وشددت القمة، وفق تقرير الوكالة، على أهمية التعاون بين الدول والحاجة إلى التكيف الاستباقي مع التغيرات التكنولوجية، وأكد على دور الحكومات في تعزيز بيئة مواتية للابتكار والنمو.

وقال التقرير، في الختام، إن المشاركين تأكدوا من أن تشكيل حكومات المستقبل لا يقتصر فقط على التفاعل مع التغيير، بل على تشكيله بشكل فعال.

من جانبها قالت "إيه سي إن" وكالة الأنباء الكوبية، إن القمة العالمية للحكومات، التي اختتمت أعمالها يوم الأربعاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت موطناً لمناقشات متنوعة ومثمرة، وشددت على الدور الهام للعلم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية البشرية والرفاهية، مشيرة إلى أن القمة دعت إلى تعزيز التعاون الدولي.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو كروز، الذي ترأس الوفد الكوبي في المؤتمر، قوله إن هناك حاجة إلى حوكمة مبتكرة ومستدامة.

وأشار التقرير إلى أن الوفد الكوبي نفذ جدول أعمال حافلا، تضمن مناقشات واجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلي مختلف الدول، ووقع مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات للقيام بعمل مشترك من أجل بناء القدرات المؤسسية وتحسين الحكم.

وأضاف أنه تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، جمعت القمة العالمية للحكومات 120 وفداً حكومياً و85 منظمة دولية ونحو 4000 خبير لمواجهة تحديات التنمية العالمية وتعزيز التعاون بين الدول والمجتمعات.





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