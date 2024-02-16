«مانيج إنجن» تركز على النضج الرقمي خلال مؤتمر المستخدمين في دبي

تركز ((مانيج إنجن))، الشركة المختصة بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية في مجموعة زوهو كوربوريشن، على النضج الرقمي، أثناء مؤتمرها الثاني عشر للمستخدمين في دبي، والذي يقام في دبي يومي 20 - 21 فبراير.

وقال راجيش غانيسان، رئيس ((مانيج إنجن)): ((على كل مؤسسة أن ترسم مسارها الخاص بها نحو النضج الرقمي، بحيث توازن بين مزايا التقنيات الرقمية والمخاطر الكامنة في تبني الحلول الرائدة. ويتجلى هذا التحدي بمنطقة الشرق الأوسط أكثر من أي مكان آخر، حيث تشهد تزايداً في تطور مجموعات المستخدمين، الذين يستفيدون من أحدث حلول تقنية المعلومات. وفي هذا العام سيتعرف الحاضرون في مؤتمر المستخدمين بدبي إلى كيفية التغلب على التحديات التقنية وإبداء المرونة، وتحقيق تجارب متفوقة لكل من العملاء والموظفين)).

وتشمل أبرز ملامح مؤتمر المستخدمين بدبي لهذا العام موضوعات تتعلق بالطريق نحو مؤسسة تتمتع بالنضج الرقمي، ودعم النضج الرقمي، وإمكانات التحليل التي ستطلقها ((مانيج إنجن)) قريباً، وهي تحسينات تقوم على تعلم الآلة لتعزيز حلول أمن المعلومات وإدارة الأحداث، كما أنها ستعمل على تتبع مسار المهاجمين السيبرانيين وتخفيض دورة حياة الاختراق، وتعزيز الموقف الأمني للمؤسسة، وقال نيرمال كومار مانوهاران: ((نشجع المؤسسات في الشرق الأوسط على تبني التطورات التقنية نظراً لتزايد الطلب في الأسواق والدعم المقدم من المبادرات الحكومية، ونتطلع من خلال المؤتمر إلى مشاركة المرئيات الدقيقة حول تحديات أمن وإدارة تقنية المعلومات، لنؤكد التزامنا الثابت تجاه القطاع)).