Friday, 16 February 2024 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«مانيج إنجن» تركز على النضج الرقمي خلال مؤتمر المستخدمين في دبي

2/16/2024 1:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تركز ((مانيج إنجن))، الشركة المختصة بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية في مجموعة زوهو كوربوريشن، على النضج الرقمي، أثناء مؤتمرها الثاني عشر للمستخدمين في دبي، والذي يقام في دبي يومي 20 - 21 فبراير.

وقال راجيش غانيسان، رئيس ((مانيج إنجن)): ((على كل مؤسسة أن ترسم مسارها الخاص بها نحو النضج الرقمي، بحيث توازن بين مزايا التقنيات الرقمية والمخاطر الكامنة في تبني الحلول الرائدة. ويتجلى هذا التحدي بمنطقة الشرق الأوسط أكثر من أي مكان آخر، حيث تشهد تزايداً في تطور مجموعات المستخدمين، الذين يستفيدون من أحدث حلول تقنية المعلومات. وفي هذا العام سيتعرف الحاضرون في مؤتمر المستخدمين بدبي إلى كيفية التغلب على التحديات التقنية وإبداء المرونة، وتحقيق تجارب متفوقة لكل من العملاء والموظفين)).

وتشمل أبرز ملامح مؤتمر المستخدمين بدبي لهذا العام موضوعات تتعلق بالطريق نحو مؤسسة تتمتع بالنضج الرقمي، ودعم النضج الرقمي، وإمكانات التحليل التي ستطلقها ((مانيج إنجن)) قريباً، وهي تحسينات تقوم على تعلم الآلة لتعزيز حلول أمن المعلومات وإدارة الأحداث، كما أنها ستعمل على تتبع مسار المهاجمين السيبرانيين وتخفيض دورة حياة الاختراق، وتعزيز الموقف الأمني للمؤسسة، وقال نيرمال كومار مانوهاران: ((نشجع المؤسسات في الشرق الأوسط على تبني التطورات التقنية نظراً لتزايد الطلب في الأسواق والدعم المقدم من المبادرات الحكومية، ونتطلع من خلال المؤتمر إلى مشاركة المرئيات الدقيقة حول تحديات أمن وإدارة تقنية المعلومات، لنؤكد التزامنا الثابت تجاه القطاع)).

MENAFN16022024000110011019ID1107859898

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث