افتتاح منتزه للحيوانات الأليفة في «شاطئ جزر دبي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
يمكن الآن لمحبّي ((شاطئ جزر دبي)) -وهو أول شاطئ يتيح للحيوانات الأليفة السباحة في دبي- اصطحاب كلابهم لتجربة أحدث مرافقه المخصصة للكلاب، وذلك بمناسبة افتتاح أول منتزه للكلاب في الشاطئ المخصص والمجهز لاستقبال عُشاق ارتياد الشواطئ في شهر فبراير، ورفقائهم من الحيوانات الأليفة، في مساحة واسعة تصل إلى 460 متراً مربعاً، حيث يمكن للكلاب الانطلاق والمرح دون أي قيود، فضلاً عن الركض، واللعب والاختلاط بأصدقائهم.
والمنتزه مفتوح للدخول كل يوم، من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً، بدءاً من 15 فبراير.
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