افتتاح منتزه للحيوانات الأليفة في «شاطئ جزر دبي»

يمكن الآن لمحبّي ((شاطئ جزر دبي)) -وهو أول شاطئ يتيح للحيوانات الأليفة السباحة في دبي- اصطحاب كلابهم لتجربة أحدث مرافقه المخصصة للكلاب، وذلك بمناسبة افتتاح أول منتزه للكلاب في الشاطئ المخصص والمجهز لاستقبال عُشاق ارتياد الشواطئ في شهر فبراير، ورفقائهم من الحيوانات الأليفة، في مساحة واسعة تصل إلى 460 متراً مربعاً، حيث يمكن للكلاب الانطلاق والمرح دون أي قيود، فضلاً عن الركض، واللعب والاختلاط بأصدقائهم.

والمنتزه مفتوح للدخول كل يوم، من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً، بدءاً من 15 فبراير.