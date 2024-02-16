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12.6 مليار درهم مبيعات «ماج القابضة» في 2023

2/16/2024 1:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت مجموعة ماج القابضة، متعددة الجنسية والتي تضم شركات مختلفة تنشط في قطاعات متنوعة؛ مبيعات تجاوزت قيمتها 12.6 مليار درهم خلال عام 2023، وذلك عبر مختلف الشركات العقارية المنضوية تحت مظلتها.

وحققت العلامة التجارية ((كيتورا))، التي تأسست العام الماضي، مبيعات وصلت إلى 2.5 مليار درهم في مشروع ((كيتورا ريزيرف)) في منطقة ميدان، وشهد مشروع ((ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد))، ضمن منتجع كيتورا، تسجيل مبيعات بقيمة 2.8 مليار درهم. كما أعلنت المجموعة عن بيع 70% من منتجع كيتورا.

وسجلت الشركات العقارية الأخرى التابعة لمجموعة ماج القابضة مبيعات بقيمة 7.3 مليارات درهم في مشاريع التطوير العقاري في الإمارات، بما في ذلك ماج للتطوير العقاري، و((مجموعة الاستثمار ما وراء البحار)) (IGO)، و((إم بي إل MBL))، و((شموس للتطوير العقاري))، و((آرت أوف ليفينج مول))، إلى جانب قطع الأراضي والمستودعات التي تمتلكها المجموعة.

وأعرب موفق أحمد القداح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة، عن سعادته بالإنجازات التي حققتها المجموعة العام الماضي، مشيراً إلى أنه كان عاماً ناجحاً مع نتائج المبيعات المسجلة عبر مختلف الشركات المنضوية تحت مظلة المجموعة. وأكد أهمية القطاع العقاري في دبي باعتباره قطاعاً حيوياً، بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة والمبادرات الطموحة والهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كأفضل وجهة للعيش والعمل والزيارة. كما عبر عن اعتزازه بالمساهمة في تحقيق أهداف الحكومة، ومواصلة الالتزام بجذب واستقطاب المستثمرين إلى مشاريع مجموعة ماج الفريدة.

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