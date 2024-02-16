Friday, 16 February 2024 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مايكروسوفت تستضيف حدثاً في دبي لتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي

2/16/2024 1:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعتزم ((مايكروسوفت الإمارات))، إطلاق حدث ((مايكروسوفت بيلد))، تحت شعار ((يوم الذكاء الاصطناعي)) في دبي، وذلك كجزءٍ من جهودها الرامية إلى تمكين المطورين، ضمن حدث يستضيفهم سنوياً، تحت اسم ((مايكروسوفت بيلد)). ومن المقرر أن يتم تنظيم هذا الحدث المخصص للذكاء الاصطناعي يوم 20 فبراير، بمتحف المستقبل ليجمع كبار المسؤولين الحكوميين والتقنيين والمبتكرين، وصناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات، ورجال الأعمال المتخصصين تحت سقف واحد، بما يتيح لهم فرصة تبادل الأفكار والرؤى حول الدور الذي تلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي في مسيرة التحوّل.

وقال نعيم يزبك مدير عام مايكروسوفت الإمارات: فخورون باستضافة فعاليتنا الشهيرة للمطورين ((مايكروسوفت بيلد)) في الإمارات العربية المتحدة، لتمكين رجال الأعمال وخبراء تكنولوجيا المعلومات من مواكبة آخر التطورات في هذا المجال. ونتطلع قدماً إلى التواصل مع مجتمع المطورين المحليين، وتوفير منصة لهم تتيح أمامهم فرصة توسيع معرفتهم حول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي من جهة، وتمكنهم، من جهة أخرى، من التواصل مع جميع خبراء مايكروسوفت، وصقل مهاراتهم، لتقديم قيمة مضافة بشكل أسرع عبر مختلف القطاعات.

ومن المقرر أن يتضمن الحدث كلمات وجلسات فرعية بين المسؤولين والخبراء المرموقين، بما فيهم الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إلى جانب الدكتور أندرو جاكسون المدير التنفيذي لشؤون الذكاء الاصطناعي التابع لمجموعة ((جي 42))، التي يشغل فيها منصب نائب الرئيس التنفيذي. وستُقدم جوائز مايكروسوفت للابتكار في القطاع، تكريماً للأفراد والمؤسسات التي تفردت في ابتكاراتها بمجال ((قيادة التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي)).

MENAFN16022024000110011019ID1107859895

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث