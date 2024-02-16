مايكروسوفت تستضيف حدثاً في دبي لتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي

تعتزم ((مايكروسوفت الإمارات))، إطلاق حدث ((مايكروسوفت بيلد))، تحت شعار ((يوم الذكاء الاصطناعي)) في دبي، وذلك كجزءٍ من جهودها الرامية إلى تمكين المطورين، ضمن حدث يستضيفهم سنوياً، تحت اسم ((مايكروسوفت بيلد)). ومن المقرر أن يتم تنظيم هذا الحدث المخصص للذكاء الاصطناعي يوم 20 فبراير، بمتحف المستقبل ليجمع كبار المسؤولين الحكوميين والتقنيين والمبتكرين، وصناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات، ورجال الأعمال المتخصصين تحت سقف واحد، بما يتيح لهم فرصة تبادل الأفكار والرؤى حول الدور الذي تلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي في مسيرة التحوّل.

وقال نعيم يزبك مدير عام مايكروسوفت الإمارات: فخورون باستضافة فعاليتنا الشهيرة للمطورين ((مايكروسوفت بيلد)) في الإمارات العربية المتحدة، لتمكين رجال الأعمال وخبراء تكنولوجيا المعلومات من مواكبة آخر التطورات في هذا المجال. ونتطلع قدماً إلى التواصل مع مجتمع المطورين المحليين، وتوفير منصة لهم تتيح أمامهم فرصة توسيع معرفتهم حول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي من جهة، وتمكنهم، من جهة أخرى، من التواصل مع جميع خبراء مايكروسوفت، وصقل مهاراتهم، لتقديم قيمة مضافة بشكل أسرع عبر مختلف القطاعات.

ومن المقرر أن يتضمن الحدث كلمات وجلسات فرعية بين المسؤولين والخبراء المرموقين، بما فيهم الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إلى جانب الدكتور أندرو جاكسون المدير التنفيذي لشؤون الذكاء الاصطناعي التابع لمجموعة ((جي 42))، التي يشغل فيها منصب نائب الرئيس التنفيذي. وستُقدم جوائز مايكروسوفت للابتكار في القطاع، تكريماً للأفراد والمؤسسات التي تفردت في ابتكاراتها بمجال ((قيادة التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي)).