«ديرلستون بارتنرز» تعزز حضورها العالمي وتفتتح مكتباً في دبي

أعلنت شركة ((ديرلستون بارتنرز)) الاستشارية العالمية، العاملة في مجال إدارة المواهب، والمتخصصة في التكنولوجيا والتمويل الكمي وعلوم البيانات، الافتتاح الرسمي لمكتبها في دبي، الذي يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز حضور الشركة عالمياً.

ويقع مقر الشركة الرئيس في لندن، وأول مكتب دولي لها جرى افتتاحه في نيويورك في يناير 2023، والشركة تشتهر بالتركيز بدرجة كبيرة على خبراتها التكنولوجية بغية تزويد العملاء بالمحترفين الأكثر ملاءمة لدورهم ومؤسستهم.

يأتي قرار افتتاح مكتب دبي، بمركز دبي للسلع المتعددة، في قلب أبراج بحيرات الجميرا، مدفوعاً بالحضور المتزايد لعملاء الشركة في الإمارات، والعدد المتزايد من الشركات الناشئة المبتكرة، التي يقع اختيارها على دبي، لتمثل قاعدة لأعمالهم. وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم خدمة أفضل للعملاء في المنطقة، والاستفادة من الفرص الديناميكية الناشئة في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويترأس المكتب وورويك بولمان، الذي لعب دوراً حيوياً في بناء شركات رائدة في الصناعة في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وتنصب واجبات منصبه على الأصول الرقمية منذ عام 2017، لذا، سيتولى مهمة دفع عجلة نمو الشركة في الإمارات وآسيا.

وقال وورويك بولمان: ((نحمل على عاتقنا مهمة إثراء المواهب في الإمارات، وتحديد المجالات التي تتطلب اهتماماً فورياً، لا سيما في التداول الكمي والتكنولوجيا. وبالاعتماد على شبكتنا الكبيرة، نهدف إلى تعزيز المواهب في دبي والمنطقة، على نحو ملموس طوال عام 2024، وما يليه من أعوام)).