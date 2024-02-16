«الفجيرة الوطني» يحتفل بتخريج 12 متدرباً من برنامج «ليفينج بيزنس»

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن تخريج 12 متدرباً من عملاء البنك من برنامج ليفينج بيزنس 2023.

ويوفر البرنامج تقييماً شاملاً للوضع الحالي للشركات في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما يقدم استشارات استراتيجية مباشرة لتطوير خطط وتحديد المشاريع القابلة للتنفيذ وفقاً لاحتياجات كل شركة وأهدافها الخاصة. ويتيح البرنامج للشركات الاستفادة من مجموعة واسعة من الموارد الحصرية، بما يشمل الأطر الاستراتيجية وبنى الحوكمة، ومعايير الاستدامة الخاصة بكل قطاع، فضلاً عن إمكانية التواصل مع خبراء ليفينج بيزنس.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: ((نواصل استكشاف الطرق الفعالة لدعم عملائنا في تحقيق أهدافهم البيئية، بالتوازي مع جهودنا في بنك الفجيرة الوطني لتعزيز ممارسات الاستدامة في مختلف عملياتنا التجارية. وتسهم المشاريع التي تم إطلاقها في إطار البرنامج في إحداث أثر إيجابي ملموس على البيئة)).

وأقيم حفل التخرج بحضور الجهات المعنية وقادة القطاع وممثلين عن بنك الفجيرة الوطني لاستعراض إنجازات الخريجين.