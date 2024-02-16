«الفجيرة الوطني» يحتفل بتخريج 12 متدرباً من برنامج «ليفينج بيزنس»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن بنك الفجيرة الوطني عن تخريج 12 متدرباً من عملاء البنك من برنامج ليفينج بيزنس 2023.
ويوفر البرنامج تقييماً شاملاً للوضع الحالي للشركات في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما يقدم استشارات استراتيجية مباشرة لتطوير خطط وتحديد المشاريع القابلة للتنفيذ وفقاً لاحتياجات كل شركة وأهدافها الخاصة. ويتيح البرنامج للشركات الاستفادة من مجموعة واسعة من الموارد الحصرية، بما يشمل الأطر الاستراتيجية وبنى الحوكمة، ومعايير الاستدامة الخاصة بكل قطاع، فضلاً عن إمكانية التواصل مع خبراء ليفينج بيزنس.
وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: ((نواصل استكشاف الطرق الفعالة لدعم عملائنا في تحقيق أهدافهم البيئية، بالتوازي مع جهودنا في بنك الفجيرة الوطني لتعزيز ممارسات الاستدامة في مختلف عملياتنا التجارية. وتسهم المشاريع التي تم إطلاقها في إطار البرنامج في إحداث أثر إيجابي ملموس على البيئة)).
وأقيم حفل التخرج بحضور الجهات المعنية وقادة القطاع وممثلين عن بنك الفجيرة الوطني لاستعراض إنجازات الخريجين.
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