شرطة الشارقة تضبط 11 مركبة استعرض سائقوها أثناء الأمطار

ضبطت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة بشرطة الشارقة،11 مركبة قام سائقوها باستعراضات متهورة أثناء سقوط الأمطار، معرضين بذلك حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، كما تم توقيع

المخالفات على 84 مركبة متجمهرة في نفس الموقع؛ الأمر يشكل خطراً على حياتهم، ويعزز من السلوكيات السلبية.

أنظمة

وتدعو شرطة الشارقة قائدي المركبات إلى الالتزام بالقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم التهور على الطرق؛ تفادياً لوقوع الحوادث، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات، مقدرةً بذلك جهود أفراد المجتمع المتعاونين معها في الإبلاغ عن الممارسات الخاطئة التي قد يمارسها بعض الناس.

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