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مراكز الجيزة التكنولوجية تتيح خدمات عديدة أبرزها تجديد تراخيص المحال

2/15/2024 11:36:46 PM
(MENAFN- Youm7) أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للحصول على 3 خدمات هامة تتيحها المراكز لأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة، تشمل (تعديل ترخيص محل عام – تعديل ترخيص محل صناعي أو تجاري - تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري)، نوضحها في السطور التالية:

المستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل صناعي أو تجاري

-صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-أصل الترخيص.

-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

-3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).

-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

-موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وزارة الصحة، وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلًا منها).

-إيصال سداد الرسوم.


المستندات المطلوبة لتعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء

-صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك) والأصل للاطلاع.

-صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء والأصل للاطلاع.

-صورة المستند الذي يفي باشتراك الشركاء الجدد في التأمينات والأصل للاطلاع.

-صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحل العام).

-أصل رخصة المحل.

-صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم والأصل للاطلاع.

-صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد والأصل للاطلاع.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21 : 30 سنة.


المستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري

-صورة البطاقة الشخصية مع الاطلاع على الأصل.

-أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

-صورة عقد الإيجار/التمليك مع الاطلاع على الأصل.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.

-إيصال سداد الرسوم.







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