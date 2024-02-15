مراكز الجيزة التكنولوجية تتيح خدمات عديدة أبرزها تجديد تراخيص المحال

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- Youm7) أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للحصول على 3 خدمات هامة تتيحها المراكز لأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة، تشمل (تعديل ترخيص محل عام – تعديل ترخيص محل صناعي أو تجاري - تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري)، نوضحها في السطور التالية:
المستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل صناعي أو تجاري
-صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.
-توكيل رسمي في حالة الوكالة.
-أصل الترخيص.
-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.
-3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).
-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.
-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.
-موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وزارة الصحة، وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلًا منها).
-إيصال سداد الرسوم.
المستندات المطلوبة لتعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء
-صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك) والأصل للاطلاع.
-صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء والأصل للاطلاع.
-صورة المستند الذي يفي باشتراك الشركاء الجدد في التأمينات والأصل للاطلاع.
-صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحل العام).
-أصل رخصة المحل.
-صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم والأصل للاطلاع.
-صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد والأصل للاطلاع.
-توكيل رسمي في حالة الوكالة.
-الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21 : 30 سنة.
المستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري
-صورة البطاقة الشخصية مع الاطلاع على الأصل.
-أصل الرخصة المطلوب تجديدها.
-صورة عقد الإيجار/التمليك مع الاطلاع على الأصل.
-توكيل رسمي في حالة الوكالة.
-الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.
-إيصال سداد الرسوم.
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