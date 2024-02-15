أخطاء تقع فيها الأم.. كيف تفقد الزوجة حضانة أطفالها؟

(MENAFN
- Youm7) يقع البعض في جريمة دون أن يعلم، بمنع رؤية الأطفال لذويهم، سواء إذا كان الأمر من قبل الزوجة أو من ذويها، فيصبح مدانا ومعرض للعقوبة من قبل المحكمة، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.
وتعتبر الحاضنة ملزمة قانوناً بتنفيذ حكم الرؤية لصالح زوجها أو مطلقها، وحال ثبوت تخلفها أكثر من 3 مرات متتالية، يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة.
و يحق للزوج أيضا رفع دعوى أخرى لطلب التعويض عن ما لحق به من أضرار، حيث أنه من المقرر قانوناً، عملاَ بنص المادة 163 من القانون المدنى، أن كل خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وذلك بأن يكون الخطأ تقصيريا بالإخلال بالتزام قانونى، كما أن الضرر مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله، أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.
كما أنه للزوج حق فى رؤية أبنائه طبقاً للقانون، وفى حالة مخالفة القانون يكون للزوج حق رفع الحضانة عن الأم وكذلك طلب تعويض مناسب له.
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