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أخطاء تقع فيها الأم.. كيف تفقد الزوجة حضانة أطفالها؟

2/15/2024 11:36:46 PM
(MENAFN- Youm7) يقع البعض في جريمة دون أن يعلم، بمنع رؤية الأطفال لذويهم، سواء إذا كان الأمر من قبل الزوجة أو من ذويها، فيصبح مدانا ومعرض للعقوبة من قبل المحكمة، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.



وتعتبر الحاضنة ملزمة قانوناً بتنفيذ حكم الرؤية لصالح زوجها أو مطلقها، وحال ثبوت تخلفها أكثر من 3 مرات متتالية، يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة.



و يحق للزوج أيضا رفع دعوى أخرى لطلب التعويض عن ما لحق به من أضرار، حيث أنه من المقرر قانوناً، عملاَ بنص المادة 163 من القانون المدنى، أن كل خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وذلك بأن يكون الخطأ تقصيريا بالإخلال بالتزام قانونى، كما أن الضرر مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله، أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.





كما أنه للزوج حق فى رؤية أبنائه طبقاً للقانون، وفى حالة مخالفة القانون يكون للزوج حق رفع الحضانة عن الأم وكذلك طلب تعويض مناسب له.
















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