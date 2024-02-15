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الجزائر والبرتغال تؤكدان ضرورة تضافر جهود بلدان البحر المتوسط لإيقاف العدوان على غزة

2/15/2024 11:36:44 PM
(MENAFN- Youm7) أكدتا الجزائر والبرتغال، ضرورة تضافر جهود بلدان ضفتي المتوسط التي تتقاسم مواقف متجانسة بخصوص القضية الفلسطينية من أجل إيقاف العدوان المتواصل على قطاع غزةأ وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

جاء ذلك خلال المحادثات الثنائية التي أجراها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الخميس مع نظيره البرتغالي جواو جوميز كرافينيو، وذلك على هامش مشاركته في أعمال اليوم الثاني من الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بأديس أبابا.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، شهد اللقاء بحث سبل توطيد علاقات الشراكة والتعاون بين الجزائر والبرتغال على ضوء مخرجات زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية البرتغال شهر مايو، وتحضيرات انعقاد الدورة المقبلة من الاجتماع رفيع المستوى الجزائري-البرتغالي بالجزائر خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ولدى تطرقهما لعدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أكد الطرفان ضرورة تضافر جهود بلدان ضفتي المتوسط التي تتقاسم مواقف متجانسة بخصوص القضية الفلسطينية من أجل إيقاف العدوان المتواصل على قطاع غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

كما تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل بشأن الأوضاع الراهنة بمنطقة الساحل الصحراوي وشددا على أهمية الدفع بالحلول السلمية في سبيل استباب الأمن وتعزيز الاستقرار بها.








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