عضو مجلس السيادة بالسودان: لا فتح لأى ملف سياسى قبل إغلاق الملف العسكرى

MENAFN - Youm7) ثمن عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشى، المواقف والمجهودات التي قام بها مواطنو النيل الأبيض لاستضافة النازحين واللاجئين، ووقفتهم القوية إلى جانب القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع.

وأشاد كباشي- لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود الفرقة ١٨ مشاة بمنطقة كوستي- بالروح القتالية العالية والاستعداد التام للزود عن حياض الوطن، واصفا إياهم بتماسيح النيل، وترحم على شهداء القوات المسلحة والأجهزة النظامية والمواطنين في كافة أرجاء البلاد، مشيدا بشباب السودان الذين استجابو لنداء الوطن وانخرطوا في صفوف القوات المسلحة لمجابهة التمرد.

كما حيا كباشي القائمين على الاستنفار الذي يعتبر صمام أمان الشعب السوداني لتحقيق الأمن والاستقرار.



وقال كباشي إن القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة لإنهاء التمرد وطرده نهائيا، وإنها أيضا تحمل غصن الزيتون بجانب البندقية لمن أراد السلام والتفاوض، بما يحفظ كرامة الشعب السوداني ويرد حقوقه، مؤكدا أن الخروج من المنازل والأحياء والأعيان المدنية والمؤسسات الحكومية والخدمية العامة والخاصة التي تحولت لساحات قتال هو الشرط الأساسي لبدء التفاوض، والذي بدأ من قبل في جدة.

وأوضح كباشي أن القوات المسلحة لن تبدل مواقفها ولن تتراجع ولن تغفر لكل من انتهك عرض الشعب السوداني وسرق ممتلكاته وروع أمن واستقرار المواطنين، مشيرا إلى أن قائد التمرد يمارس التضليل من أجل رفع الروح المعنوية لجنوده الذين باتوا في أسوأ حالاتهم بعد أن تلقوا الهزيمة تلو الأخرى في كافة المحاور والجبهات.



وشدد كباشي، على أنه لا فتح لأي ملف سياسي قبل إغلاق الملف العسكري، ودعا السياسيين للبحث عن الحلول من داخل الوطن وليس خارجه، موضحا أنه لابد من الجلوس مع كل أطياف الشعب السوداني للوصول لحلول مرضية للجميع، وقال لن تفرض علينا أي جهة خارجية حلولًا.

وأكد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة أن الحل والتفاوض يكمن داخل السودان ولن نسافر للالتقاء بأي شخص بالخارج، أي لقاء يتم داخل الوطن، مجددا في الوقت ذاته ثقته في القوات النظامية والمواطنين الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن، مؤكدا أن بشائر النصر لاحت وأن المعركة القادمة هي من أجل البناء والتعمير وإصلاح مادمرته هذه الحرب.

وقدم كباشي تقريرا شاملا عن سير العمليات العسكرية وتقدم الجيش في كافة المحاور والجبهات، مشيدا بالدور الكبير للمواطنين والمستنفرين في مساندة القوات المسلحة.



