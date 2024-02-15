مباحثات تونسية إماراتية لتعزيز التعاون الثقافى بين البلدين

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- Youm7) بحثت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازى، الخميس، مع نظيرها الإماراتى الشيخ سالم بن خالد القاسمى تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين في إطار مواكبة المتغيرات السريعة التي يعيشها العالم في هذا القطاع.
والتقت وزير الثقافة التونسية مع نظيرها الإماراتي على هامش أعمال مؤتمر اليونسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون الذي تنتظم فعالياته في إمارة أبوظبي بحضور سفير الجمهورية التونسية بدولة الإمارات العربية المتحدة معز بن ميم.. وذلك وفقا لبيان لوزارة الثقافة التونسية.
وتطرقت المباحثات إلى التعاون في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية، وتبادل الإقامات الفنية والاستفادة من التجربة التونسية في مجال الدعم العمومي للإنتاج الثقافي والفني، مع التأكيد على أهمية وضع برنامج نموذجي يهدف إلى تدعيم شبكة العلاقات بين الفنانين والتقنيين في كلا البلدين في مختلف مجالات الإبداع الفني .
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