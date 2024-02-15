مباحثات تونسية إماراتية لتعزيز التعاون الثقافى بين البلدين

MENAFN - Youm7) بحثت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازى، الخميس، مع نظيرها الإماراتى الشيخ سالم بن خالد القاسمى تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين في إطار مواكبة المتغيرات السريعة التي يعيشها العالم في هذا القطاع.

والتقت وزير الثقافة التونسية مع نظيرها الإماراتي على هامش أعمال مؤتمر اليونسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون الذي تنتظم فعالياته في إمارة أبوظبي بحضور سفير الجمهورية التونسية بدولة الإمارات العربية المتحدة معز بن ميم.. وذلك وفقا لبيان لوزارة الثقافة التونسية.

وتطرقت المباحثات إلى التعاون في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية، وتبادل الإقامات الفنية والاستفادة من التجربة التونسية في مجال الدعم العمومي للإنتاج الثقافي والفني، مع التأكيد على أهمية وضع برنامج نموذجي يهدف إلى تدعيم شبكة العلاقات بين الفنانين والتقنيين في كلا البلدين في مختلف مجالات الإبداع الفني .



