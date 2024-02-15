واشنطن تعلن عزمها بناء خمس قواعد عسكرية جديدة للجيش الصومالى

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الولايات المتحدة عزمها بناء ما يصل إلى خمس قواعد عسكرية جديدة للجيش الصومالي.
ويأتي هذا بهدف تعزيز قدرات الجيش الوطني الصومالي وسط التهديدات المستمرة من حركة الشباب.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" الخميس.
ووقع وزير الدفاع الصومالي والقائم بالأعمال الأمريكي مذكرة تفاهم في هذا الصدد، بالعاصمة الصومالية، مقديشو.
ويأتي الاتفاق في حين تقوم بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى فى الصومال بتقليص تواجدها فى البلاد.
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