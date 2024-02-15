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واشنطن تعلن عزمها بناء خمس قواعد عسكرية جديدة للجيش الصومالى

2/15/2024 11:36:44 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الولايات المتحدة عزمها بناء ما يصل إلى خمس قواعد عسكرية جديدة للجيش الصومالي.

ويأتي هذا بهدف تعزيز قدرات الجيش الوطني الصومالي وسط التهديدات المستمرة من حركة الشباب.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" الخميس.

ووقع وزير الدفاع الصومالي والقائم بالأعمال الأمريكي مذكرة تفاهم في هذا الصدد، بالعاصمة الصومالية، مقديشو.

ويأتي الاتفاق في حين تقوم بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى فى الصومال بتقليص تواجدها فى البلاد.








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